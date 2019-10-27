Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2307
Сириус
0'
88' Желтая карточка
Раскай Анель
90' Желтая карточка
Elias Andersson1
90'+4
91
Igor
Levchenko1
2
Adnan
Kojic
6
Бьоркман
Йеспер
15
Цвейба
Сандро
20
Такахаси
Соя
7
Косица
Дзенис
21
Раскай
Анель
8
Анаба
Майкл
13
Wilhelm
Loeper
16
Samuel
Nnamani
22
Adi
Nalic
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Daniel
Jarl
16
Axel
Bjoernstroem
10
Elias
Andersson1
26
Mohammed
Saeid
19
Christer
Gustafsson
15
Лундхольм
Сэм
23
Филип
Хагланд
14
Ian
Sirelius
АФК Эскильстуна
4-4-2
Сириус
4-3-3

Ход матча

46'
 
Niklas Thor
Christer Gustafsson
67'
 
Сисей Кебба
Daniel Jarl
79'
Gustav Jarl
Wilhelm Loeper
 
83'
 
Stefano Holmquist
Ian Sirelius
88'
Раскай Анель
 
90'
Авдич Денни
Косица Дзенис
 
90'
 
Elias Andersson1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 17 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +4 =4 -12
АФК Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна
Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю
Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 28 19 5 4 48 - 17 62
2. Хаммарбю 28 18 5 5 69 - 36 59
3. АИК 28 18 5 5 45 - 21 59
4. Мальмё 28 17 8 3 49 - 16 59
5. Норрчёпинг 29 16 8 5 52 - 24 56
6. Хеккен 29 14 7 8 43 - 25 49
7. Гётеборг 28 12 9 7 39 - 28 45
8. Эльфсборг 28 9 10 9 40 - 44 37
9. Эребру 28 9 6 13 40 - 48 33
10. Хельсинборг 29 8 6 15 28 - 47 30
11. Сириус 29 7 5 17 31 - 51 26
12. Эстерсунд 28 5 10 13 25 - 43 25
13. Кальмар 29 4 11 14 22 - 44 23
14. Фалькенберг 29 5 7 17 24 - 62 22
15. Сундсвалль 29 4 8 17 30 - 48 20
16. АФК Эскильстуна 29 4 8 17 23 - 54 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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