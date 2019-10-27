Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Конец матча
Стадион: Тунаваллен Зрители: 2307
Сириус
88' Желтая карточкаРаскай Анель
90' Желтая карточкаElias Andersson1
20
Такахаси
Соя
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
14
Ian
Sirelius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Такахаси СояЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Adi NalicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Adnan Catic
-
-
-
Главный тренер: Saulius Sirmelis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ian SireliusНападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
17 Удары в створ 8
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +4 =4 -12АФК Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна
Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю
Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|28
|19
|5
|4
|48 - 17
|62
|2.
|Хаммарбю
|28
|18
|5
|5
|69 - 36
|59
|3.
|АИК
|28
|18
|5
|5
|45 - 21
|59
|4.
|Мальмё
|28
|17
|8
|3
|49 - 16
|59
|5.
|Норрчёпинг
|29
|16
|8
|5
|52 - 24
|56
|6.
|Хеккен
|29
|14
|7
|8
|43 - 25
|49
|7.
|Гётеборг
|28
|12
|9
|7
|39 - 28
|45
|8.
|Эльфсборг
|28
|9
|10
|9
|40 - 44
|37
|9.
|Эребру
|28
|9
|6
|13
|40 - 48
|33
|10.
|Хельсинборг
|29
|8
|6
|15
|28 - 47
|30
|11.
|Сириус
|29
|7
|5
|17
|31 - 51
|26
|12.
|Эстерсунд
|28
|5
|10
|13
|25 - 43
|25
|13.
|Кальмар
|29
|4
|11
|14
|22 - 44
|23
|14.
|Фалькенберг
|29
|5
|7
|17
|24 - 62
|22
|15.
|Сундсвалль
|29
|4
|8
|17
|30 - 48
|20
|16.
|АФК Эскильстуна
|29
|4
|8
|17
|23 - 54
|20
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