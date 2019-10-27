Швеция: Аллсвенскан 2019

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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

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0 Боруссия М

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Бельгия: Первый дивизион А

Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап

Босния и Герцеговина: Премьер-лига

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Венгрия: Венгерский второй дивизион

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Венгрия: Венгерский первый дивизон

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1 Боруссия-2 М

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Дания: Второй дивизион (Группа 1)

Дания: Второй дивизион (Группа 2)

Дания: Первый дивизион

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0 Ювентус (до 23 лет)

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2 Про Патрия

2 Про Верчелли

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Кипр: Первый дивизион

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Норвегия: Первый дивизион

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Польша: Второй дивизион

Польша: Первый дивизион

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19:30 Позже

Россия: Второй дивизион. Зона Центр

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Россия: Второй дивизион. Зона Юг

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Франция: Первый дивизион: Женщины

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19:30 Позже

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа C)