Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
1:0
Перерыв
Ботафого Рибейрао
0'
6' Желтая карточка
Матеус Энрике
7' Желтая карточка
Cicero II
1:0
12' Гол
Майкон Тьяго
36' Желтая карточка
Yuri VI
37' Желтая карточка
Джеромел Педро
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
18
Лусиано
Невес
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
1
Roberto
Fernandes1
4
Марсиньо
Силва
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
8
Cicero
II
5
Joao
Paulo
I
9
Luiz
Fernando
IV
7
Соуза
Диего
20
Валенсия
Леонардо
29
Victor
Vitinho
II
Гремио
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Ход матча

6'
Матеус Энрике
 
7'
 
Cicero II
12'
Майкон Тьяго
(Лусиано Невес)
1:0
36'
 
Yuri VI
37'
Джеромел Педро
 

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио
Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс
Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Ботафого Рибейрао 0:2 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гремио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 27 15 9 3 42 - 21 54
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 0:0 28 12 11 5 27 - 17 47
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 1:0 28 12 8 8 45 - 30 44
8. Гойяс 1:0 28 12 5 11 30 - 39 41
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Атлетико Паранаэнсе 0:1 28 11 6 11 38 - 30 39
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Атлетико Минейро 0:0 28 10 6 12 34 - 37 36
13. Ботафого Рибейрао 0:1 28 10 3 15 25 - 31 33
14. Форталеза 28 9 5 14 31 - 38 32
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 27 6 8 13 18 - 39 26
19. Шапекоэнсе 28 3 9 16 22 - 43 18
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Yuri получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Майкон Тьяго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Сисеро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Матеус Энрике получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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