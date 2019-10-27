Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
1:1
Второй тайм: 81'
Шапекоэнсе
21' Желтая карточкаMauricio Ramos
0:1
27' ГолEveraldo I
45' Желтая карточкаEveraldo I
1:1
52' ГолMarcos Paulo2
59' Желтая карточкаАллан Соуза
75' Желтая карточкаEduardo VI
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
29
Аллан
Соуза
91
Henrique
I
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
- Защитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Frazan
-
23 Joao Pedro6
-
15 Douglas XV
-
12 Lucao3
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Henrique IПолузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Arthur VIII
-
55 Amaral2
-
20 Augusto I
-
98 Tiepo
-
35 Hiago III
-
83 Regis3
-
22 Caique2
-
29 Luan2
Ход матча
21'
27'
0:1
45'
52'
1:1
59'
68'
75'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе
Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =7 -12Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|27
|15
|9
|3
|42 - 21
|54
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|27
|12
|10
|5
|27 - 17
|46
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|8.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|11
|6
|10
|38 - 29
|39
|10.
|Гойяс
|27
|11
|5
|11
|29 - 39
|38
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|13.
|Ботафого Рибейрао
|27
|10
|3
|14
|25 - 30
|33
|14.
|Форталеза
|0:0
|28
|9
|5
|14
|30 - 37
|32
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|1:1
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|0:0
|28
|6
|11
|11
|22 - 34
|29
|18.
|Алагоано
|27
|6
|8
|13
|18 - 39
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|1:1
|28
|3
|9
|16
|22 - 43
|18
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
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