Бразилия: Серия A 2019

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Флуминенсе
1:1
Второй тайм: 81'
Шапекоэнсе
0'
21' Желтая карточка
Mauricio Ramos
0:1
27' Гол
Everaldo I
45' Желтая карточка
Everaldo I
1:1
52' Гол
Marcos Paulo2
59' Желтая карточка
Аллан Соуза
75' Желтая карточка
Eduardo VI
81'
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
18
Нем
Веллингтон
29
Аллан
Соуза
77
Нене
Андерсон
32
Marcos
Paulo2
11
Jony
Gonzalez
1
Joao
Ricardo
II
2
Eduardo
VI
33
Rafael
Pereira
I
44
Mauricio
Ramos
6
Bruno
Pacheco
III
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
8
Marcio
Araujo
91
Henrique
I
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
Флуминенсе
4-1-4-1
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Mauricio Ramos
27'
0:1
Everaldo I
(Bruno Pacheco III)
45'
 
Everaldo I
46'
Joao Pedro6
Нем Веллингтон
 
52'
Marcos Paulo2
(Daniel XII)
1:1
59'
Аллан Соуза
 
66'
 
Hiago III
Rafael Pereira I
68'
 
Luan2
Camilo III
75'
 
Eduardo VI
75'
 
Jose Renato
Eduardo VI

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе
Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Серия A Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:0 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 3:3 Шапекоэнсе Серия A Флуминенсе 1:2 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:1 Флуминенсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 27 15 9 3 42 - 21 54
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 27 12 10 5 27 - 17 46
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
8. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
9. Атлетико Паранаэнсе 27 11 6 10 38 - 29 39
10. Гойяс 27 11 5 11 29 - 39 38
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Атлетико Минейро 27 10 5 12 34 - 37 35
13. Ботафого Рибейрао 27 10 3 14 25 - 30 33
14. Форталеза 0:0 28 9 5 14 30 - 37 32
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 1:1 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 0:0 28 6 11 11 22 - 34 29
18. Алагоано 27 6 8 13 18 - 39 26
19. Шапекоэнсе 1:1 28 3 9 16 22 - 43 18
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Everaldo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    ГОООООЛ Шапекоэнсе забивает
  • Желтая карточка
    21'
    Маурисио Рамос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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