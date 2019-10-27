Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Паранаэнсе
0:1
Перерыв
Гойяс
0'
16' Желтая карточка
Khellven
0:1
45' Гол
Моура Рафаэл
1
Дос
Сантос
Адербар
13
Khellven
44
Thiago
Heleno
4
Лео
Перейра
21
Адриано
Коррея
18
Лео
Ситтадини
5
Веллингтон
III
39
Bruno
Moura2
11
Nikao
9
Рубен
Марко
7
Roni
III
23
Tadeu
I
32
Yago
4
Rafael
Vaz
27
Fabio
Sanches
13
Jefferson
de
Oliveira4
6
Yago
I
20
Leo
Sena
35
Breno3
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
30
Leandro
Barcia
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Гойяс
4-3-3

Ход матча

16'
Khellven
 
45'
0:1
Моура Рафаэл
(Michael 3)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс
Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А
Гойяс 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:2 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Гойяс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гойяс 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 27 15 9 3 42 - 21 54
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 0:0 28 12 11 5 27 - 17 47
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 1:0 28 12 8 8 45 - 30 44
8. Гойяс 1:0 28 12 5 11 30 - 39 41
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Атлетико Паранаэнсе 0:1 28 11 6 11 38 - 30 39
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Атлетико Минейро 0:0 28 10 6 12 34 - 37 36
13. Ботафого Рибейрао 0:1 28 10 3 15 25 - 31 33
14. Форталеза 28 9 5 14 31 - 38 32
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 27 6 8 13 18 - 39 26
19. Шапекоэнсе 28 3 9 16 22 - 43 18
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Khellven получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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