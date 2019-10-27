Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Перерыв
Гойяс
16' Желтая карточкаKhellven
0:1
45' ГолМоура Рафаэл
13
Khellven
39
Bruno
Moura2
11
Nikao
7
Roni
III
23
Tadeu
I
32
Yago
6
Yago
I
20
Leo
Sena
35
Breno3
11
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bruno Moura2Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
7 Roni IIIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Madson II
-
-
29 Pedrinho VI4
-
26 Erick2
-
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Yago IПолузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
-
35 Breno3Полузащитник
-
11 Michael 3Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
-
17 Rafinha XI
-
77 Dudu XII
-
70 Vinicius5
-
99 Papagaio
-
-
Ход матча
16'
45'
0:1
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Сёнан Бельмаре 0:4 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс
Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:2 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Гойяс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гойяс 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Гойяс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|27
|15
|9
|3
|42 - 21
|54
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|0:0
|28
|12
|11
|5
|27 - 17
|47
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|1:0
|28
|12
|8
|8
|45 - 30
|44
|8.
|Гойяс
|1:0
|28
|12
|5
|11
|30 - 39
|41
|9.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|28
|11
|6
|11
|38 - 30
|39
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Атлетико Минейро
|0:0
|28
|10
|6
|12
|34 - 37
|36
|13.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|28
|10
|3
|15
|25 - 31
|33
|14.
|Форталеза
|28
|9
|5
|14
|31 - 38
|32
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|27
|6
|8
|13
|18 - 39
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|28
|3
|9
|16
|22 - 43
|18
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
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