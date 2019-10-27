Бразилия: Серия A 2019

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Байя
2:3
Конец матча
Интернасьональ
0'
29' Желтая карточка
Rodrigo I
36' Желтая карточка
Неилтон Мейра
37' Желтая карточка
Виейра Бруно
0:1
50' Гол
Герреро Паоло
0:2
53' Гол
Paraguaio
66' Желтая карточка
Gilberto IV
1:2
71' Гол
Artur Guimaraes
1:3
74' Гол
Герреро Паоло
2:3
86' Гол
Jose Ferreira
90' Желтая карточка
Heitor Rodrigues da Fonseca
90' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
90'+5
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
25
Giovanni
IV
26
Gregore
23
Педро
Жоао
II
5
Flavio
IX
98
Artur
Guimaraes
30
Marco
Antonio2
9
Gilberto
IV
12
Marcelo
Lomba
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
45
Bruno
Fuchs
15
Куэста
Виктор
37
Зе
Карлос
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
77
Paraguaio
17
Неилтон
Мейра
11
Веллингтон
Силва
9
Герреро
Паоло
Байя
4-1-4-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Rodrigo I
36'
 
Неилтон Мейра
37'
 
Виейра Бруно
50'
0:1
Герреро Паоло
(Paraguaio)
51'
Герра Алехандро
Педро Жоао II
 
53'
0:2
Paraguaio
63'
 
William Pottker
Paraguaio
66'
Gilberto IV
 
68'
Фернандао
Gilberto IV
 
71'
Artur Guimaraes
(Gregore)
1:2
74'
1:3
Герреро Паоло
(Эденилсон дос Сантос)
76'
 
Martin Sarrafiore
Неилтон Мейра
81'
Рожерио Жозе
Marco Antonio2
 
83'
 
Bruno Silva II
Веллингтон Силва
86'
Jose Ferreira
(Герра Алехандро)
2:3
90'
 
Heitor Rodrigues da Fonseca
90'
 
Эденилсон дос Сантос

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу
Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ
Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Интернасьональ: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Интернасьональ 3:1 Байя Серия A Байя 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Байя Серия A Интернасьональ 1:0 Байя Серия A
Байя 1:1 Интернасьональ Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 27 15 9 3 42 - 21 54
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 27 12 10 5 27 - 17 46
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
8. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
9. Атлетико Паранаэнсе 27 11 6 10 38 - 29 39
10. Гойяс 27 11 5 11 29 - 39 38
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Атлетико Минейро 27 10 5 12 34 - 37 35
13. Ботафого Рибейрао 27 10 3 14 25 - 30 33
14. Форталеза 0:0 28 9 5 14 30 - 37 32
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 1:1 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 0:0 28 6 11 11 22 - 34 29
18. Алагоано 27 6 8 13 18 - 39 26
19. Шапекоэнсе 1:1 28 3 9 16 22 - 43 18
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Виейра Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Неилтон Мейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Rodrigo Lindoso получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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