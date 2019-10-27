Бразилия: Серия A 2019
Байя
2:3
Конец матча
Интернасьональ
29' Желтая карточкаRodrigo I
36' Желтая карточкаНеилтон Мейра
37' Желтая карточкаВиейра Бруно
0:1
50' ГолГерреро Паоло
0:2
53' ГолParaguaio
66' Желтая карточкаGilberto IV
1:2
71' ГолArtur Guimaraes
1:3
74' ГолГерреро Паоло
2:3
86' ГолJose Ferreira
90' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
90' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
25
Giovanni
IV
26
Gregore
45
Bruno
Fuchs
37
Зе
Карлос
19
Rodrigo
I
77
Paraguaio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Giovanni IVЗащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭрнандоЗащитник
-
11 LuccaПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
-
-
27 Shaylon
-
16 Ronaldo VI
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Bruno FuchsЗащитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
-
38 Jose Aldo
-
-
-
-
Ход матча
29'
36'
37'
50'
0:1
53'
0:2
66'
68'
71'
1:2
74'
86'
2:3
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +7 =7 -6Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу
Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ
Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Интернасьональ: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|27
|15
|9
|3
|42 - 21
|54
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|27
|12
|10
|5
|27 - 17
|46
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|8.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|11
|6
|10
|38 - 29
|39
|10.
|Гойяс
|27
|11
|5
|11
|29 - 39
|38
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|13.
|Ботафого Рибейрао
|27
|10
|3
|14
|25 - 30
|33
|14.
|Форталеза
|0:0
|28
|9
|5
|14
|30 - 37
|32
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|1:1
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|0:0
|28
|6
|11
|11
|22 - 34
|29
|18.
|Алагоано
|27
|6
|8
|13
|18 - 39
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|1:1
|28
|3
|9
|16
|22 - 43
|18
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
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