Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:0
Первый тайм
Форталеза
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
27
Jadson
III
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
20
Romarinho3
55
Juninho
V
15
Felipe
Martins3
11
Osvaldo
97
Andre1
9
Веллингтон
Паулиста
Крузейро
4-2-3-1
Форталеза
4-4-1-1

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе
Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья
Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Форталеза 2:1 Крузейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 27 15 9 3 42 - 21 54
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 27 12 10 5 27 - 17 46
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
8. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
9. Атлетико Паранаэнсе 27 11 6 10 38 - 29 39
10. Гойяс 27 11 5 11 29 - 39 38
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Атлетико Минейро 27 10 5 12 34 - 37 35
13. Ботафого Рибейрао 27 10 3 14 25 - 30 33
14. Форталеза 0:0 28 9 5 14 30 - 37 32
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 1:1 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 0:0 28 6 11 11 22 - 34 29
18. Алагоано 27 6 8 13 18 - 39 26
19. Шапекоэнсе 1:1 28 3 9 16 22 - 43 18
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч

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