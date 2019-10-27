Бразилия: Серия A 2019
27
Jadson
III
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
6
Carlinho
20
Romarinho3
55
Juninho
V
11
Osvaldo
97
Andre1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Нападающий
-
99 Sassa II
-
39 Vitor Eudes
-
35 Adriano2
-
12 Рафаэл Пирес
-
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
97 Andre1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
-
2 Tinga I
-
-
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе
Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =5 -10Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья
Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|27
|15
|9
|3
|42 - 21
|54
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|27
|12
|10
|5
|27 - 17
|46
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|8.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|11
|6
|10
|38 - 29
|39
|10.
|Гойяс
|27
|11
|5
|11
|29 - 39
|38
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|13.
|Ботафого Рибейрао
|27
|10
|3
|14
|25 - 30
|33
|14.
|Форталеза
|0:0
|28
|9
|5
|14
|30 - 37
|32
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|1:1
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|0:0
|28
|6
|11
|11
|22 - 34
|29
|18.
|Алагоано
|27
|6
|8
|13
|18 - 39
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|1:1
|28
|3
|9
|16
|22 - 43
|18
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
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