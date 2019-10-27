Бразилия: Серия A 2019
Сан-Паулу
0:0
Перерыв
Атлетико Минейро
3
Bruno
VI
39
Antony
26
Igor
Gomes
28
Че
Че
14
Lizeiro
12
Витор
Буэно
16
Igor
Rabello
98
Guga3
29
Vinicius
X
23
Натан
Аллан
27
Luan
III
80
Отеро
Ромуло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 AntonyПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 RanielНападающий
-
-
-
25 Hudson1
-
-
43 Walce
-
1 Jean V
-
11 Helio Junio
-
16 Leo Natel
-
40 Lucas Perri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
98 Guga3Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIНападающий
- Нападающий
-
80 Отеро РомулоНападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
84 Wilson III
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +7 =3 -10Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро
Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетико Минейро: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|27
|15
|9
|3
|42 - 21
|54
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|0:0
|28
|12
|11
|5
|27 - 17
|47
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|1:0
|28
|12
|8
|8
|45 - 30
|44
|8.
|Гойяс
|1:0
|28
|12
|5
|11
|30 - 39
|41
|9.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|28
|11
|6
|11
|38 - 30
|39
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Атлетико Минейро
|0:0
|28
|10
|6
|12
|34 - 37
|36
|13.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|28
|10
|3
|15
|25 - 31
|33
|14.
|Форталеза
|28
|9
|5
|14
|31 - 38
|32
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|27
|6
|8
|13
|18 - 39
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|28
|3
|9
|16
|22 - 43
|18
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
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