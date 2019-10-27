Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Сан-Паулу
0:0
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
23
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
39
Antony
26
Igor
Gomes
28
Че
Че
14
Lizeiro
12
Витор
Буэно
7
Пато
Алешандре
40
Cleiton
Schwengberg
4
Ревер
Умберто
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
98
Guga3
29
Vinicius
X
23
Натан
Аллан
6
Fabio
Santos
IV
27
Luan
III
26
Ди
Санто
Франко
80
Отеро
Ромуло
Сан-Паулу
4-5-1
Атлетико Минейро
3-4-3

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро
Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетико Минейро: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 27 15 9 3 42 - 21 54
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 0:0 28 12 11 5 27 - 17 47
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 1:0 28 12 8 8 45 - 30 44
8. Гойяс 1:0 28 12 5 11 30 - 39 41
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Атлетико Паранаэнсе 0:1 28 11 6 11 38 - 30 39
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Атлетико Минейро 0:0 28 10 6 12 34 - 37 36
13. Ботафого Рибейрао 0:1 28 10 3 15 25 - 31 33
14. Форталеза 28 9 5 14 31 - 38 32
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 27 6 8 13 18 - 39 26
19. Шапекоэнсе 28 3 9 16 22 - 43 18
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...