Бразилия: Серия A 2019
40' Желтая карточкаВинисиус Араужо
89
Владимир
97
Lourenco
16
Luanderson
17
Jean
III
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
7
Dudu
X
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
97 LourencoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
-
21 Luan Pereira
-
10 Douglas X
-
20 Gege II
-
96 Gustavo V
-
-
-
-
-
-
32 Leo III
-
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jean IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Ход матча
40'
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +3 =5 -12Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама
Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу
Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =8 -3Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас
Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас
Последние игры между собой
Аваи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|0:0
|28
|15
|10
|3
|42 - 21
|55
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|28
|13
|10
|5
|29 - 17
|49
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|28
|12
|8
|8
|47 - 30
|44
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|6
|10
|42 - 30
|42
|9.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|10.
|Гойяс
|28
|11
|5
|12
|30 - 43
|38
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Атлетико Минейро
|28
|10
|5
|13
|34 - 39
|35
|13.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|3
|15
|25 - 33
|33
|14.
|Форталеза
|28
|9
|5
|14
|31 - 38
|32
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|27
|6
|8
|13
|18 - 39
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|28
|3
|9
|16
|22 - 43
|18
|20.
|Аваи
|0:0
|28
|3
|9
|16
|13 - 40
|18
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