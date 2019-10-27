Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
0:0
Перерыв
Палмейрас
0'
40' Желтая карточка
Винисиус Араужо
89
Владимир
97
Lourenco
3
Betao
Amansio
Ebert
II
33
Marquinhos
IX
14
Ricardo
Thalheimer
26
Julio
Cesar
Julinho
27
Франко
Ричард
16
Luanderson
98
Wesley
Soares
30
Винисиус
Араужо
39
Жонатан
Морейра
21
Вевертон
Перейра
17
Jean
III
15
Гомес
Густаво
4
Vitor
Hugo
III2
6
Diogo
VII
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
37
Carlos
Eduardo
III
20
Лима
Лукас
II
7
Dudu
X
16
Дейверсон
Силва
Аваи
5-3-2
Палмейрас
4-2-3-1

Ход матча

32'
Leo III
Lourenco
 
40'
Винисиус Араужо
 

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама
Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу
Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас
Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас

Последние игры между собой

Аваи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Палмейрас 2:0 Аваи Серия A Аваи 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Аваи Серия A Аваи 1:3 Палмейрас Серия A
Палмейрас 3:0 Аваи Серия A Аваи 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 5:0 Аваи Серия A Палмейрас 4:1 Аваи Серия A Аваи 4:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Аваи Серия A Аваи 0:3 Палмейрас Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 0:0 28 15 10 3 42 - 21 55
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 28 13 10 5 29 - 17 49
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 28 12 8 8 47 - 30 44
8. Атлетико Паранаэнсе 28 12 6 10 42 - 30 42
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Гойяс 28 11 5 12 30 - 43 38
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Атлетико Минейро 28 10 5 13 34 - 39 35
13. Ботафого Рибейрао 28 10 3 15 25 - 33 33
14. Форталеза 28 9 5 14 31 - 38 32
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 27 6 8 13 18 - 39 26
19. Шапекоэнсе 28 3 9 16 22 - 43 18
20. Аваи 0:0 28 3 9 16 13 - 40 18


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