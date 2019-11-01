Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:1
Второй тайм: 76'
Крузейро
0:1
26' ГолLucas de Deus Santos Caca2
28' Желтая карточкаLuiz Fernando IV
31
Yuri
VI
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 ДжинПолузащитник
- Нападающий
-
25 Wenderson1
-
26 Lucas Barros
-
-
-
28 Rhuan Castro
-
-
27 Rickson
-
18 Igor Cassio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Sassa II
-
27 Jadson III
-
-
-
39 Vitor Eudes
-
12 Рафаэл Пирес
Ход матча
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро
Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Крузейро 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Крузейро Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:1 Крузейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|29
|21
|5
|3
|60 - 24
|68
|2.
|Палмейрас
|29
|17
|9
|3
|47 - 22
|60
|3.
|Сантос
|29
|16
|7
|6
|39 - 26
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|13
|10
|6
|29 - 20
|49
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|1:1
|29
|13
|7
|9
|35 - 27
|46
|7.
|Коринтианс
|29
|11
|12
|6
|31 - 22
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|29
|12
|7
|10
|43 - 31
|43
|9.
|Байя
|29
|11
|8
|10
|32 - 28
|41
|10.
|Гойяс
|29
|11
|6
|12
|32 - 45
|39
|11.
|Васко да Гама
|29
|10
|8
|11
|27 - 35
|38
|12.
|Форталеза
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|13.
|Атлетико Минейро
|29
|10
|5
|14
|34 - 41
|35
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|29
|10
|3
|16
|25 - 34
|33
|15.
|Сеара
|29
|9
|6
|14
|30 - 30
|33
|16.
|Крузейро
|1:0
|29
|7
|11
|11
|24 - 35
|32
|17.
|Флуминенсе
|29
|8
|6
|15
|29 - 41
|30
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|29
|4
|9
|16
|24 - 43
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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