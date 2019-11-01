Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:1
Второй тайм: 76'
Крузейро
0'
0:1
26' Гол
Lucas de Deus Santos Caca2
28' Желтая карточка
Luiz Fernando IV
76'
1
Roberto
Fernandes1
4
Марсиньо
Силва
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
5
Joao
Paulo
I
9
Luiz
Fernando
IV
11
Gustavo
Costa
7
Соуза
Диего
20
Валенсия
Леонардо
29
Victor
Vitinho
II
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
20
Маркиньос
II
10
Тиаго
Невес
11
David
VI
9
Fred
II
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

26'
0:1
Lucas de Deus Santos Caca2
28'
Luiz Fernando IV
 
46'
Igor Cassio
Victor Vitinho II
 
65'
Alex Santana II
Валенсия Леонардо
 
70'
 
Додо Родолфо
Маркиньос II

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос
Крузейро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро
Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Крузейро 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:1 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Крузейро Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:1 Крузейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 29 21 5 3 60 - 24 68
2. Палмейрас 29 17 9 3 47 - 22 60
3. Сантос 29 16 7 6 39 - 26 55
4. Сан-Паулу 29 13 10 6 29 - 20 49
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 1:1 29 13 7 9 35 - 27 46
7. Коринтианс 29 11 12 6 31 - 22 45
8. Атлетико Паранаэнсе 1:1 29 12 7 10 43 - 31 43
9. Байя 29 11 8 10 32 - 28 41
10. Гойяс 29 11 6 12 32 - 45 39
11. Васко да Гама 29 10 8 11 27 - 35 38
12. Форталеза 29 10 5 14 34 - 39 35
13. Атлетико Минейро 29 10 5 14 34 - 41 35
14. Ботафого Рибейрао 0:1 29 10 3 16 25 - 34 33
15. Сеара 29 9 6 14 30 - 30 33
16. Крузейро 1:0 29 7 11 11 24 - 35 32
17. Флуминенсе 29 8 6 15 29 - 41 30
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 29 4 9 16 24 - 43 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Caca бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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