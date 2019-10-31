Бразилия: Серия A 2019
Алагоано
2:1
Конец матча
Коринтианс
1:0
24' ГолАподи Диаллиссон
27' Желтая карточкаФагнер Лемос
32' Желтая карточкаEuller II
1:1
44' ГолPedrinho VI2
50' Желтая карточкаАвелар Данило
65' Желтая карточкаDawhan
77' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
2:1
79' ГолRicardo Bueno
80' Желтая карточкаRicardo Bueno
89' Желтая карточкаJonathan David Gomez
90' Желтая карточкаКлебер Жан
22
Celsinho
16
Euller
II
8
Dawhan
181
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
15
Ральф
Телес
38
Pedrinho
VI2
11
Junior
Urso
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Euller IIЗащитник
-
8 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
-
14 Lucas Dias2
-
-
11 Emilton
- Основной состав
-
181 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jadson I
-
-
-
-
20 Regis I
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
24'
27'
32'
44'
1:1
50'
65'
77'
79'
2:1
80'
83'
90'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано
Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго
Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =10 -4Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс
Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Коринтианс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|28
|21
|4
|3
|58 - 22
|67
|2.
|Палмейрас
|29
|17
|9
|3
|47 - 22
|60
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|29
|13
|10
|6
|29 - 20
|49
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|7.
|Коринтианс
|29
|11
|12
|6
|31 - 22
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|6
|10
|42 - 30
|42
|9.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|10.
|Гойяс
|28
|11
|5
|12
|30 - 43
|38
|11.
|Васко да Гама
|29
|10
|8
|11
|27 - 35
|38
|12.
|Форталеза
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|13.
|Атлетико Минейро
|29
|10
|5
|14
|34 - 41
|35
|14.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|3
|15
|25 - 33
|33
|15.
|Сеара
|29
|9
|6
|14
|30 - 30
|33
|16.
|Флуминенсе
|29
|8
|6
|15
|29 - 41
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|29
|4
|9
|16
|24 - 43
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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