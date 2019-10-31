Бразилия: Серия A 2019

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Аргентина: Федераль А. Зона Б

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Бельгия: Первый дивизион А

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Иран: Персиан Галф Про Лига

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Литва: Группа А

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Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа E)