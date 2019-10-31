Бразилия: Серия A 2019

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Алагоано
2:1
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
24' Гол
Аподи Диаллиссон
27' Желтая карточка
Фагнер Лемос
32' Желтая карточка
Euller II
1:1
44' Гол
Pedrinho VI2
50' Желтая карточка
Авелар Данило
65' Желтая карточка
Dawhan
77' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
2:1
79' Гол
Ricardo Bueno
80' Желтая карточка
Ricardo Bueno
89' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
90' Желтая карточка
Клебер Жан
90'+6
1
Heidemann
Joao
Carlos
22
Celsinho
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
16
Euller
II
8
Dawhan
7
Joao
Vitor
II
13
Warley
Leandro
29
Jonathan
David
Gomez
20
Аподи
Диаллиссон
9
Ricardo
Bueno
181
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
38
Pedrinho
VI2
11
Junior
Urso
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
19
Gustavo
Souza
III
Алагоано
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

Ход матча

24'
Аподи Диаллиссон
(Jonathan David Gomez)
1:0
27'
 
Фагнер Лемос
32'
Euller II
 
44'
1:1
Pedrinho VI2
46'
 
Mateus Vital
Сорноса Хуниор
50'
 
Авелар Данило
61'
Клебер Жан
Joao Vitor II
 
65'
Dawhan
 
66'
Hector Ariel Bustamante
Warley Leandro
 
72'
 
Janderson
Clayson
77'
Castan da Silva Luciano
 
77'
Александро
Dawhan
 
79'
Ricardo Bueno
2:1
80'
Ricardo Bueno
 
83'
 
Jadson I
Junior Urso
89'
Jonathan David Gomez
 
90'
Клебер Жан
 

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано
Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго
Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс
Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Коринтианс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Коринтианс 1:0 Алагоано Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 28 21 4 3 58 - 22 67
2. Палмейрас 29 17 9 3 47 - 22 60
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 29 13 10 6 29 - 20 49
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
7. Коринтианс 29 11 12 6 31 - 22 45
8. Атлетико Паранаэнсе 28 12 6 10 42 - 30 42
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Гойяс 28 11 5 12 30 - 43 38
11. Васко да Гама 29 10 8 11 27 - 35 38
12. Форталеза 29 10 5 14 34 - 39 35
13. Атлетико Минейро 29 10 5 14 34 - 41 35
14. Ботафого Рибейрао 28 10 3 15 25 - 33 33
15. Сеара 29 9 6 14 30 - 30 33
16. Флуминенсе 29 8 6 15 29 - 41 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 29 4 9 16 24 - 43 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Pedrinho бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Euller получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Аподи Диаллиссон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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