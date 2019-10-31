Бразилия: Серия A 2019
Сеара
2:0
Конец матча
Флуминенсе
1:0
14' ГолBergson
21' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
86' Желтая карточкаFabinho VIII
2:0
90' ГолGaliano da Costa Mateus III
211
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
10
Felipe
XVI
77
Bergson
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
10
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
- Основной состав
-
211 Diogo Silva IIВратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
-
77 BergsonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
27 Wescley V
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
- Нападающий
-
12 Lucao3
-
23 Joao Pedro6
-
-
-
5 Airton I
-
15 Douglas XV
Ход матча
14'
1:0
86'
90'
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи
Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара
Флуминенсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя
Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Сеара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|28
|21
|4
|3
|58 - 22
|67
|2.
|Палмейрас
|29
|17
|9
|3
|47 - 22
|60
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|29
|13
|10
|6
|29 - 20
|49
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|7.
|Коринтианс
|29
|11
|12
|6
|31 - 22
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|6
|10
|42 - 30
|42
|9.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|10.
|Гойяс
|28
|11
|5
|12
|30 - 43
|38
|11.
|Васко да Гама
|29
|10
|8
|11
|27 - 35
|38
|12.
|Форталеза
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|13.
|Атлетико Минейро
|29
|10
|5
|14
|34 - 41
|35
|14.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|3
|15
|25 - 33
|33
|15.
|Сеара
|29
|9
|6
|14
|30 - 30
|33
|16.
|Флуминенсе
|29
|8
|6
|15
|29 - 41
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|29
|4
|9
|16
|24 - 43
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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