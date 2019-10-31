Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Сеара
2:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
14' Гол
Bergson
21' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
86' Желтая карточка
Fabinho VIII
2:0
90' Гол
Galiano da Costa Mateus III
90'+6
211
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
13
Luiz
Otavio
II
6
Joao
Lucas
II
55
William
Oliveira
III
19
Fabinho
VIII
8
Ricardinho
VI
10
Felipe
XVI
77
Bergson
89
Galhardo
Thiago
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
19
Caio
XIII
10
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
6
Yuri
Oliveira
Lima
77
Нене
Андерсон
32
Marcos
Paulo2
11
Jony
Gonzalez
Сеара
4-1-4-1
Флуминенсе
4-2-3-1

Ход матча

14'
Bergson
(Ricardinho VI)
1:0
21'
 
Yuri Oliveira Lima
46'
 
Joao Pedro6
Marcos Paulo2
46'
 
Нем Веллингтон
Нене Андерсон
58'
Galiano da Costa Mateus III
Galhardo Thiago
 
71'
Eduardo Brock
Joao Lucas II
 
78'
Кен Педро
Ricardinho VI
 
83'
 
Guilherme XIV
Yuri Oliveira Lima
86'
Fabinho VIII
 
90'
Galiano da Costa Mateus III
(Bergson)
2:0

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара Сеара 1:0 Аваи
Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара
Флуминенсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя
Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Сеара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Флуминенсе 1:1 Сеара Серия A Флуминенсе 0:0 Сеара Серия A Сеара 1:0 Флуминенсе Серия A Сеара 1:2 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 4:0 Сеара Серия A Флуминенсе 3:1 Сеара Серия A Сеара 1:0 Флуминенсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 28 21 4 3 58 - 22 67
2. Палмейрас 29 17 9 3 47 - 22 60
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 29 13 10 6 29 - 20 49
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
7. Коринтианс 29 11 12 6 31 - 22 45
8. Атлетико Паранаэнсе 28 12 6 10 42 - 30 42
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Гойяс 28 11 5 12 30 - 43 38
11. Васко да Гама 29 10 8 11 27 - 35 38
12. Форталеза 29 10 5 14 34 - 39 35
13. Атлетико Минейро 29 10 5 14 34 - 41 35
14. Ботафого Рибейрао 28 10 3 15 25 - 33 33
15. Сеара 29 9 6 14 30 - 30 33
16. Флуминенсе 29 8 6 15 29 - 41 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 29 4 9 16 24 - 43 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17


Загрузка...