Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
0:1
Второй тайм: 61'
Фламенго
0'
35' Желтая карточка
Моура Рафаэл
0:1
55' Гол
Gabriel Barbosa1
59' Желтая карточка
Dos Santos Souza Junior Gilberto
61'
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
4
Rafael
Vaz
27
Fabio
Sanches
13
Jefferson
de
Oliveira4
6
Yago
I
20
Leo
Sena
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
30
Leandro
Barcia
37
Cesar
II
2
Rodinei
3
Кайо
Родриго
24
Мари
Пабло
16
Filipe
Kasmirski1
5
Виллиан
Арао
25
Да
Мотта
Роберт
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Bruno
Henrique
IV
9
Gabriel
Barbosa1
Гойяс
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

35'
Моура Рафаэл
 
55'
0:1
Gabriel Barbosa1
59'
Dos Santos Souza Junior Gilberto
 

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано
Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго 6:1 Гойяс Серия A Фламенго 4:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Фламенго Серия A Гойяс 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А
Фламенго 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:2 Фламенго Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Гойяс Серия A Фламенго 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Фламенго Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 29 22 4 3 59 - 22 70
2. Палмейрас 29 17 9 3 47 - 22 60
3. Сантос 29 16 7 6 39 - 26 55
4. Сан-Паулу 29 13 10 6 29 - 20 49
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
7. Коринтианс 29 11 12 6 31 - 22 45
8. Атлетико Паранаэнсе 28 12 6 10 42 - 30 42
9. Байя 29 11 8 10 32 - 28 41
10. Гойяс 0:1 29 11 5 13 30 - 44 38
11. Васко да Гама 29 10 8 11 27 - 35 38
12. Форталеза 29 10 5 14 34 - 39 35
13. Атлетико Минейро 29 10 5 14 34 - 41 35
14. Ботафого Рибейрао 28 10 3 15 25 - 33 33
15. Сеара 29 9 6 14 30 - 30 33
16. Флуминенсе 29 8 6 15 29 - 41 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 29 4 9 16 24 - 43 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    Gilberto Santos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Габриель бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Моура Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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