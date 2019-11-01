Бразилия: Серия A 2019

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03:20 Позже

Аргентина: Федераль А. Зона Б

Бельгия: Первый дивизион А

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1 Васко да Гама

Иран: Персиан Галф Про Лига

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03:00 Позже

Литва: Группа А

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04:00 Позже

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа E)