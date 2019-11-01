Бразилия: Серия A 2019
35' Желтая карточкаМоура Рафаэл
0:1
55' ГолGabriel Barbosa1
59' Желтая карточкаDos Santos Souza Junior Gilberto
23
Tadeu
I
32
Yago
IV
6
Yago
I
20
Leo
Sena
11
Michael
3
37
Cesar
II
2
Rodinei
24
Мари
Пабло
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
32 Yago IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Yago IПолузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Michael 3Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
-
77 Dudu XII
-
-
17 Rafinha XI
-
35 Breno3
-
99 Papagaio
-
96 Kaio Nunes
-
-
- Основной состав
-
37 Cesar IIВратарь
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
-
24 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
23 Lucas Silva3
-
13 Rafinha 1
-
-
19 Reinier
-
6 Rene III
-
-
-
-
Ход матча
35'
55'
0:1
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс Гойяс 1:0 Алагоано
Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =3 -1Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:2 Фламенго Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Гойяс Серия A Фламенго 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Фламенго Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|29
|22
|4
|3
|59 - 22
|70
|2.
|Палмейрас
|29
|17
|9
|3
|47 - 22
|60
|3.
|Сантос
|29
|16
|7
|6
|39 - 26
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|13
|10
|6
|29 - 20
|49
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|7.
|Коринтианс
|29
|11
|12
|6
|31 - 22
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|6
|10
|42 - 30
|42
|9.
|Байя
|29
|11
|8
|10
|32 - 28
|41
|10.
|Гойяс
|0:1
|29
|11
|5
|13
|30 - 44
|38
|11.
|Васко да Гама
|29
|10
|8
|11
|27 - 35
|38
|12.
|Форталеза
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|13.
|Атлетико Минейро
|29
|10
|5
|14
|34 - 41
|35
|14.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|3
|15
|25 - 33
|33
|15.
|Сеара
|29
|9
|6
|14
|30 - 30
|33
|16.
|Флуминенсе
|29
|8
|6
|15
|29 - 41
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|29
|4
|9
|16
|24 - 43
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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