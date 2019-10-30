Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:1
Перерыв
Шапекоэнсе
0:1
6' ГолHenrique I
31' Желтая карточкаРоберто IV
35' Желтая карточкаHenrique I
98
Guga3
16
Igor
Rabello
27
Luan
III
23
Натан
Аллан
80
Отеро
Ромуло
98
Tiepo
19
Jose
Renato
23
Дуглас
Силва
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
91
Henrique
I
77
Everaldo
I
29
Luan2
- Основной состав
- Вратарь
-
98 Guga3Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
44 Alerrandro
-
84 Wilson III
-
29 Vinicius X
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
-
19 Jose RenatoЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
91 Henrique IПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
-
29 Luan2Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Regis3
-
-
-
22 Caique2
-
55 Amaral2
-
35 Hiago III
-
27 Arthur VIII
-
20 Augusto I
Ход матча
6'
0:1
31'
35'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио
Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =8 -11Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро
Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Шапекоэнсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе Кубок Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Шапекоэнсе 2:2 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Шапекоэнсе 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Шапекоэнсе Серия A Атлетико Минейро 3:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|28
|21
|4
|3
|58 - 22
|67
|2.
|Палмейрас
|2:0
|29
|17
|9
|3
|46 - 22
|60
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|0:2
|29
|13
|10
|6
|29 - 19
|49
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|28
|12
|8
|8
|47 - 30
|44
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|6
|10
|42 - 30
|42
|9.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|10.
|Гойяс
|28
|11
|5
|12
|30 - 43
|38
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Форталеза
|1:0
|29
|10
|5
|14
|32 - 38
|35
|13.
|Атлетико Минейро
|0:1
|29
|10
|5
|14
|34 - 40
|35
|14.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|3
|15
|25 - 33
|33
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|28
|6
|8
|14
|18 - 40
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|1:0
|29
|4
|9
|16
|23 - 43
|21
|20.
|Аваи
|0:1
|29
|3
|8
|18
|14 - 43
|17
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