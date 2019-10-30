Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:1
Перерыв
Шапекоэнсе
0'
0:1
6' Гол
Henrique I
31' Желтая карточка
Роберто IV
35' Желтая карточка
Henrique I
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga3
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
4
Ревер
Умберто
27
Luan
III
7
Mendes
Elias
II
23
Натан
Аллан
80
Отеро
Ромуло
9
Оливейра
Рикардо
II
98
Tiepo
19
Jose
Renato
23
Дуглас
Силва
44
Mauricio
Ramos
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
88
Camilo
III
90
Роберто
IV
91
Henrique
I
77
Everaldo
I
29
Luan2
Атлетико Минейро
4-1-4-1
Шапекоэнсе
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Henrique I
(Bruno Pacheco III)
29'
 
Rafael Pereira I
Mauricio Ramos
31'
 
Роберто IV
35'
 
Henrique I

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:4 Гремио
Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =8 -11
Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Крузейро
Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Шапекоэнсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро Кубок
Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе Кубок Атлетико Минейро 2:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Шапекоэнсе 2:2 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Шапекоэнсе 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Шапекоэнсе Серия A Атлетико Минейро 3:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 28 21 4 3 58 - 22 67
2. Палмейрас 2:0 29 17 9 3 46 - 22 60
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 0:2 29 13 10 6 29 - 19 49
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 28 12 8 8 47 - 30 44
8. Атлетико Паранаэнсе 28 12 6 10 42 - 30 42
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Гойяс 28 11 5 12 30 - 43 38
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Форталеза 1:0 29 10 5 14 32 - 38 35
13. Атлетико Минейро 0:1 29 10 5 14 34 - 40 35
14. Ботафого Рибейрао 28 10 3 15 25 - 33 33
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 28 6 8 14 18 - 40 26
19. Шапекоэнсе 1:0 29 4 9 16 23 - 43 21
20. Аваи 0:1 29 3 8 18 14 - 43 17


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