Бразилия: Серия A 2019
27' Желтая карточкаPara I
30' Желтая карточкаGregore
32' Желтая карточкаMarinho II
45' Желтая карточкаАлисон II
46' Желтая карточкаПедро Жоао II
1:0
54' ПенальтиКарлос Санчес II
66' Желтая карточкаRonaldo VI
82' Желтая карточкаJean Mota
86' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
22
Everson
31
Para
I
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
26
Gregore
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
31 Para IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
40 Каду КарлосПолузащитник
-
37 ВенутоНападающий
- Нападающий
-
-
20 Jobson III
-
-
33 John Victor
-
39 Tailson
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭрнандоЗащитник
-
11 LuccaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
16 Ronaldo VI
-
-
-
-
-
25 Giovanni IV
Ход матча
27'
30'
32'
45'
46'
46'
54'
1:0
66'
77'
82'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио
Байя Последние 20 матчей: +7 =6 -7Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя
Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос
Последние игры между собой
Сантос: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|29
|21
|5
|3
|58 - 22
|68
|2.
|Палмейрас
|29
|17
|9
|3
|47 - 22
|60
|3.
|Сантос
|29
|16
|7
|6
|39 - 26
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|13
|10
|6
|29 - 20
|49
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|7.
|Коринтианс
|29
|11
|12
|6
|31 - 22
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|6
|10
|42 - 30
|42
|9.
|Байя
|29
|11
|8
|10
|32 - 28
|41
|10.
|Гойяс
|0:0
|29
|11
|6
|12
|30 - 43
|39
|11.
|Васко да Гама
|29
|10
|8
|11
|27 - 35
|38
|12.
|Форталеза
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|13.
|Атлетико Минейро
|29
|10
|5
|14
|34 - 41
|35
|14.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|3
|15
|25 - 33
|33
|15.
|Сеара
|29
|9
|6
|14
|30 - 30
|33
|16.
|Флуминенсе
|29
|8
|6
|15
|29 - 41
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|29
|4
|9
|16
|24 - 43
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
Загрузка...