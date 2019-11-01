Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
1:0
Конец матча
Байя
0'
27' Желтая карточка
Para I
30' Желтая карточка
Gregore
32' Желтая карточка
Marinho II
45' Желтая карточка
Алисон II
46' Желтая карточка
Педро Жоао II
1:0
54' Пенальти
Карлос Санчес II
66' Желтая карточка
Ronaldo VI
82' Желтая карточка
Jean Mota
86' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
90'+5
22
Everson
31
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
25
Goebel
Evandro1
5
Алисон
II
7
Карлос
Санчес
II
11
Marinho
II
10
Сотельдо
Йеферсон
27
Саша
Эдуардо
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
23
Педро
Жоао
II
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
Сантос
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Ход матча

27'
Para I
 
30'
 
Gregore
32'
Marinho II
 
45'
Алисон II
 
46'
 
Ronaldo VI
Gregore
46'
 
Педро Жоао II
54'
Карлос Санчес II
1:0
56'
 
Marco Antonio2
Педро Жоао II
66'
 
Ronaldo VI
68'
 
Рожерио Жозе
Jose Elber
75'
Jean Mota
Саша Эдуардо
 
77'
Tailson
Marinho II
 
82'
Jean Mota
 
86'
Perez Martinez Lucas VI
 
89'
Felipe Jonatan
Сотельдо Йеферсон
 

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио
Байя Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя Флуминенсе 2:0 Байя
Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос

Последние игры между собой

Сантос: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Байя 0:1 Сантос Серия A Сантос 2:0 Байя Серия A Байя 1:0 Сантос Серия A Байя 3:1 Сантос Серия A
Сантос 3:0 Байя Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 29 21 5 3 58 - 22 68
2. Палмейрас 29 17 9 3 47 - 22 60
3. Сантос 29 16 7 6 39 - 26 55
4. Сан-Паулу 29 13 10 6 29 - 20 49
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
7. Коринтианс 29 11 12 6 31 - 22 45
8. Атлетико Паранаэнсе 28 12 6 10 42 - 30 42
9. Байя 29 11 8 10 32 - 28 41
10. Гойяс 0:0 29 11 6 12 30 - 43 39
11. Васко да Гама 29 10 8 11 27 - 35 38
12. Форталеза 29 10 5 14 34 - 39 35
13. Атлетико Минейро 29 10 5 14 34 - 41 35
14. Ботафого Рибейрао 28 10 3 15 25 - 33 33
15. Сеара 29 9 6 14 30 - 30 33
16. Флуминенсе 29 8 6 15 29 - 41 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 29 4 9 16 24 - 43 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Алисон II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Marinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Gregore получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Пара получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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