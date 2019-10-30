Бразилия: Серия A 2019
89
Владимир
32
Leo
III
16
Luanderson
241
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
27
Нене
Бонилья
97
Andre1
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Bruno SavioНападающий
-
-
-
9 Brenner1
-
-
10 Douglas X
-
21 Luan Pereira
-
-
20 Gege II
-
96 Gustavo V
-
- Основной состав
-
241 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Andre1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
242 Марсело БукВратарь
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
55 Juninho V
-
-
23 Max Walef
-
-
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +3 =4 -13Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи
Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =6 -9Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго
Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива
Последние игры между собой
Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|28
|21
|4
|3
|58 - 22
|67
|2.
|Палмейрас
|2:0
|29
|17
|9
|3
|46 - 22
|60
|3.
|Сантос
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|0:2
|29
|13
|10
|6
|29 - 19
|49
|5.
|Интернасьональ
|28
|13
|6
|9
|34 - 26
|45
|6.
|Коринтианс
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|7.
|Гремио
|28
|12
|8
|8
|47 - 30
|44
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|6
|10
|42 - 30
|42
|9.
|Байя
|28
|11
|8
|9
|32 - 27
|41
|10.
|Гойяс
|28
|11
|5
|12
|30 - 43
|38
|11.
|Васко да Гама
|28
|10
|8
|10
|26 - 32
|38
|12.
|Форталеза
|1:0
|29
|10
|5
|14
|32 - 38
|35
|13.
|Атлетико Минейро
|0:1
|29
|10
|5
|14
|34 - 40
|35
|14.
|Ботафого Рибейрао
|28
|10
|3
|15
|25 - 33
|33
|15.
|Сеара
|28
|8
|6
|14
|28 - 30
|30
|16.
|Флуминенсе
|28
|8
|6
|14
|29 - 39
|30
|17.
|Крузейро
|28
|6
|11
|11
|23 - 35
|29
|18.
|Алагоано
|28
|6
|8
|14
|18 - 40
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|1:0
|29
|4
|9
|16
|23 - 43
|21
|20.
|Аваи
|0:1
|29
|3
|8
|18
|14 - 43
|17
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