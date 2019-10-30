Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
0:1
Перерыв
Форталеза
0'
0:1
23' Гол
Paulo III
25' Желтая карточка
Paulo III
41' Желтая карточка
Leo III
89
Владимир
32
Leo
III
63
Eduardo
Kunde
14
Ricardo
Thalheimer
26
Julio
Cesar
Julinho
27
Франко
Ричард
16
Luanderson
98
Wesley
Soares
11
Igor
Leonardo
39
Жонатан
Морейра
30
Винисиус
Араужо
241
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
22
Felipe
Araruna
27
Нене
Бонилья
7
Arnaldo
Edinho2
97
Andre1
9
Веллингтон
Паулиста
Аваи
4-3-3
Форталеза
4-4-1-1

Ход матча

23'
0:1
Paulo III
25'
 
Paulo III
41'
Leo III
 

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи
Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго
Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива

Последние игры между собой

Аваи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Форталеза 2:0 Аваи Серия A Аваи 0:1 Форталеза Серия B Форталеза 1:1 Аваи Серия B Аваи 2:1 Форталеза Серия B
Форталеза 2:2 Аваи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 28 21 4 3 58 - 22 67
2. Палмейрас 2:0 29 17 9 3 46 - 22 60
3. Сантос 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 0:2 29 13 10 6 29 - 19 49
5. Интернасьональ 28 13 6 9 34 - 26 45
6. Коринтианс 28 11 12 5 30 - 20 45
7. Гремио 28 12 8 8 47 - 30 44
8. Атлетико Паранаэнсе 28 12 6 10 42 - 30 42
9. Байя 28 11 8 9 32 - 27 41
10. Гойяс 28 11 5 12 30 - 43 38
11. Васко да Гама 28 10 8 10 26 - 32 38
12. Форталеза 1:0 29 10 5 14 32 - 38 35
13. Атлетико Минейро 0:1 29 10 5 14 34 - 40 35
14. Ботафого Рибейрао 28 10 3 15 25 - 33 33
15. Сеара 28 8 6 14 28 - 30 30
16. Флуминенсе 28 8 6 14 29 - 39 30
17. Крузейро 28 6 11 11 23 - 35 29
18. Алагоано 28 6 8 14 18 - 40 26
19. Шапекоэнсе 1:0 29 4 9 16 23 - 43 21
20. Аваи 0:1 29 3 8 18 14 - 43 17


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