Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Перерыв

Стадион:
Сундсвалль
0'
12' Желтая карточка
Carlos Moros
23
Яношевич
Будимир
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
24
Рашиди
Херади
7
Alfe
Inge
Sebastian
Larsson1
8
Enock
Kofi
Adu1
20
Элюнусси
Тарик
16
Салетрос
Антон
30
Сигторссон
Колбейнн
36
Гойтом
Хенок
20
Нильссон
Давид
22
Jonathan
Tamimi
16
Carlos
Moros
5
Eric
Bjoerkander
23
Ольссон
Деннис
11
Эрикссон
Тобиас
19
Pol
Moreno
6
Juanjo
Ciercoles
21
Блумберг
Юхан
30
Peter
Wilson
II
18
Берг
Оливер
АИК
3-5-2
Сундсвалль
4-3-3

Ход матча

12'
 
Carlos Moros

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Мальмё 2:0 АИК Фалькенберг 1:5 АИК АИК 2:0 Эребру Эльфсборг 1:1 АИК
АИК 1:0 Гётеборг Хаммарбю 2:1 АИК Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сундсвалль 1:2 Хельсинборг АФК Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус
Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК

Последние игры между собой

АИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 0
Сундсвалль: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 8
Сундсвалль 1:1 АИК Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 АИК Товарищеские матчи АИК 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 АИК Аллсвенскан
Сундсвалль 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Сундсвалль Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан АИК 1:0 Сундсвалль Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хаммарбю 1:0 30 20 5 5 72 - 37 65
2. Юргорден 0:2 30 20 5 5 51 - 19 65
3. Мальмё 2:0 30 19 8 3 53 - 16 65
4. АИК 0:0 30 18 6 6 45 - 23 60
5. Норрчёпинг 2:0 30 17 8 5 54 - 24 59
6. Хеккен 0:1 30 14 7 9 43 - 26 49
7. Гётеборг 2:1 30 13 9 8 41 - 31 48
8. Эльфсборг 1:0 30 11 10 9 43 - 44 43
9. Эребру 0:2 30 9 6 15 40 - 53 33
10. Хельсинборг 0:1 30 8 6 16 28 - 48 30
11. Сириус 0:0 30 7 6 17 31 - 51 27
12. Эстерсунд 1:2 30 5 10 15 27 - 47 25
13. Кальмар 0:0 30 4 12 14 22 - 44 24
14. Фалькенберг 0:0 30 5 8 17 24 - 62 23
15. Сундсвалль 0:0 30 4 9 17 30 - 48 21
16. АФК Эскильстуна 0:0 30 4 9 17 23 - 54 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Carlos Moros получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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