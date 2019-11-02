Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Перерыв
Стадион: Френдс Арена
Сундсвалль
12' Желтая карточкаCarlos Moros
14
Метс
Кароль
36
Гойтом
Хенок
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
18
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бауи НабильНападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Pol MorenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Omar EddahriНападающий
-
9 Marc Mas
-
Главный тренер: Тони Густавссон
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +12 =2 -6Мальмё 2:0 АИК Фалькенберг 1:5 АИК АИК 2:0 Эребру Эльфсборг 1:1 АИК
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сундсвалль 1:2 Хельсинборг АФК Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус
Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 0
Сундсвалль: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 8
Сундсвалль 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Сундсвалль Товарищеские матчи Сундсвалль 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан АИК 1:0 Сундсвалль Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|20
|5
|5
|72 - 37
|65
|2.
|Юргорден
|0:2
|30
|20
|5
|5
|51 - 19
|65
|3.
|Мальмё
|2:0
|30
|19
|8
|3
|53 - 16
|65
|4.
|АИК
|0:0
|30
|18
|6
|6
|45 - 23
|60
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|30
|17
|8
|5
|54 - 24
|59
|6.
|Хеккен
|0:1
|30
|14
|7
|9
|43 - 26
|49
|7.
|Гётеборг
|2:1
|30
|13
|9
|8
|41 - 31
|48
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 44
|43
|9.
|Эребру
|0:2
|30
|9
|6
|15
|40 - 53
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|8
|6
|16
|28 - 48
|30
|11.
|Сириус
|0:0
|30
|7
|6
|17
|31 - 51
|27
|12.
|Эстерсунд
|1:2
|30
|5
|10
|15
|27 - 47
|25
|13.
|Кальмар
|0:0
|30
|4
|12
|14
|22 - 44
|24
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|30
|5
|8
|17
|24 - 62
|23
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|30
|4
|9
|17
|30 - 48
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|30
|4
|9
|17
|23 - 54
|21
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