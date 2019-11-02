Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:0
Перерыв
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
АФК Эскильстуна
7' Желтая карточкаTobias Karlsson1
24
Веде
Антон
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Такахаси СояПолузащитник
- Нападающий
-
19 Adnan Catic
-
-
-
Главный тренер: Saulius Sirmelis
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +4 =5 -11АФК Эскильстуна 0:0 Сириус АФК Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё
Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|20
|5
|5
|72 - 37
|65
|2.
|Юргорден
|0:2
|30
|20
|5
|5
|51 - 19
|65
|3.
|Мальмё
|2:0
|30
|19
|8
|3
|53 - 16
|65
|4.
|АИК
|0:0
|30
|18
|6
|6
|45 - 23
|60
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|30
|17
|8
|5
|54 - 24
|59
|6.
|Хеккен
|0:1
|30
|14
|7
|9
|43 - 26
|49
|7.
|Гётеборг
|2:1
|30
|13
|9
|8
|41 - 31
|48
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 44
|43
|9.
|Эребру
|0:2
|30
|9
|6
|15
|40 - 53
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|8
|6
|16
|28 - 48
|30
|11.
|Сириус
|0:0
|30
|7
|6
|17
|31 - 51
|27
|12.
|Эстерсунд
|1:2
|30
|5
|10
|15
|27 - 47
|25
|13.
|Кальмар
|0:0
|30
|4
|12
|14
|22 - 44
|24
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|30
|5
|8
|17
|24 - 62
|23
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|30
|4
|9
|17
|30 - 48
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|30
|4
|9
|17
|23 - 54
|21
Загрузка...