Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:0
Перерыв

Стадион:
АФК Эскильстуна
0'
7' Желтая карточка
Tobias Karlsson1
1
Johan
Brattberg
14
Карлссон
Пер
I
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
18
Эрикссон
Якоб
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
24
Веде
Антон
9
Nsima
Peter
91
Igor
Levchenko1
2
Adnan
Kojic
6
Бьоркман
Йеспер
15
Цвейба
Сандро
3
Kadir
Hodzic
8
Анаба
Майкл
21
Раскай
Анель
4
Pavle
Vagic
7
Косица
Дзенис
16
Samuel
Nnamani
13
Wilhelm
Loeper
Фалькенберг
4-2-3-1
АФК Эскильстуна
4-3-3

Ход матча

7'
Tobias Karlsson1
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +4 =5 -11
АФК Эскильстуна 0:0 Сириус АФК Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё
Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хаммарбю 1:0 30 20 5 5 72 - 37 65
2. Юргорден 0:2 30 20 5 5 51 - 19 65
3. Мальмё 2:0 30 19 8 3 53 - 16 65
4. АИК 0:0 30 18 6 6 45 - 23 60
5. Норрчёпинг 2:0 30 17 8 5 54 - 24 59
6. Хеккен 0:1 30 14 7 9 43 - 26 49
7. Гётеборг 2:1 30 13 9 8 41 - 31 48
8. Эльфсборг 1:0 30 11 10 9 43 - 44 43
9. Эребру 0:2 30 9 6 15 40 - 53 33
10. Хельсинборг 0:1 30 8 6 16 28 - 48 30
11. Сириус 0:0 30 7 6 17 31 - 51 27
12. Эстерсунд 1:2 30 5 10 15 27 - 47 25
13. Кальмар 0:0 30 4 12 14 22 - 44 24
14. Фалькенберг 0:0 30 5 8 17 24 - 62 23
15. Сундсвалль 0:0 30 4 9 17 30 - 48 21
16. АФК Эскильстуна 0:0 30 4 9 17 23 - 54 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    7'
    Tobias Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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