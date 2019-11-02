Швеция: Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
1:0
Перерыв
Стадион: Теле2 Арена
Хеккен
2' Желтая карточкаФенгер Мадс
4' Желтая карточкаAli Youssef
17' Желтая карточкаRichard Magyar
1:0
35' ГолКачаниклич Алекс
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ali YoussefПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Seedy Jagne
-
16 Kwame Kizito
-
25 Aiham Ousou
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
2'
4'
17'
35'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +15 =1 -4Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру
Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хельсинборг 0:2 Хеккен Хеккен 1:1 Эстерсунд Гётеборг 0:0 Хеккен
Хеккен 1:2 Эльфсборг Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|20
|5
|5
|72 - 37
|65
|2.
|Юргорден
|0:2
|30
|20
|5
|5
|51 - 19
|65
|3.
|Мальмё
|2:0
|30
|19
|8
|3
|53 - 16
|65
|4.
|АИК
|0:0
|30
|18
|6
|6
|45 - 23
|60
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|30
|17
|8
|5
|54 - 24
|59
|6.
|Хеккен
|0:1
|30
|14
|7
|9
|43 - 26
|49
|7.
|Гётеборг
|2:1
|30
|13
|9
|8
|41 - 31
|48
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 44
|43
|9.
|Эребру
|0:2
|30
|9
|6
|15
|40 - 53
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|8
|6
|16
|28 - 48
|30
|11.
|Сириус
|0:0
|30
|7
|6
|17
|31 - 51
|27
|12.
|Эстерсунд
|1:2
|30
|5
|10
|15
|27 - 47
|25
|13.
|Кальмар
|0:0
|30
|4
|12
|14
|22 - 44
|24
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|30
|5
|8
|17
|24 - 62
|23
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|30
|4
|9
|17
|30 - 48
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|30
|4
|9
|17
|23 - 54
|21
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