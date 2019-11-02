Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
1:0
Перерыв

Стадион:
Хеккен
0'
2' Желтая карточка
Фенгер Мадс
4' Желтая карточка
Ali Youssef
17' Желтая карточка
Richard Magyar
1:0
35' Гол
Качаниклич Алекс
25
Davor
Blazevic
2
Сандберг
Симон
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
40
Джурджич
Никола
6
Боянич
Дарьян
11
Родич
Владимир
22
Танкович
Муамер
20
Качаниклич
Алекс
26
Абрахамссон
Петер
15
Аркивуо
Кари
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
7
Ясин
Ахмед
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
6
Alexander
Faltsetas
20
Ali
Youssef
9
Нильссон
Хокан
Хаммарбю
4-3-3
Хеккен
4-5-1

Ход матча

2'
Фенгер Мадс
 
4'
 
Ali Youssef
17'
Richard Magyar
 
35'
Качаниклич Алекс
(Джурджич Никола)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру
Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хельсинборг 0:2 Хеккен Хеккен 1:1 Эстерсунд Гётеборг 0:0 Хеккен
Хеккен 1:2 Эльфсборг Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хаммарбю 1:0 30 20 5 5 72 - 37 65
2. Юргорден 0:2 30 20 5 5 51 - 19 65
3. Мальмё 2:0 30 19 8 3 53 - 16 65
4. АИК 0:0 30 18 6 6 45 - 23 60
5. Норрчёпинг 2:0 30 17 8 5 54 - 24 59
6. Хеккен 0:1 30 14 7 9 43 - 26 49
7. Гётеборг 2:1 30 13 9 8 41 - 31 48
8. Эльфсборг 1:0 30 11 10 9 43 - 44 43
9. Эребру 0:2 30 9 6 15 40 - 53 33
10. Хельсинборг 0:1 30 8 6 16 28 - 48 30
11. Сириус 0:0 30 7 6 17 31 - 51 27
12. Эстерсунд 1:2 30 5 10 15 27 - 47 25
13. Кальмар 0:0 30 4 12 14 22 - 44 24
14. Фалькенберг 0:0 30 5 8 17 24 - 62 23
15. Сундсвалль 0:0 30 4 9 17 30 - 48 21
16. АФК Эскильстуна 0:0 30 4 9 17 23 - 54 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Качаниклич Алекс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Рихард Мадьяр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Ali Youssef получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Фенгер Мадс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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