Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
0:0
Перерыв
Стадион: Студентернас
Кальмар
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
-
14 Ian SireliusНападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Маннс ЙесперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Rafinha I
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +4 =4 -12АФК Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус
Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар
Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю
Последние игры между собой
Сириус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|20
|5
|5
|72 - 37
|65
|2.
|Юргорден
|0:2
|30
|20
|5
|5
|51 - 19
|65
|3.
|Мальмё
|2:0
|30
|19
|8
|3
|53 - 16
|65
|4.
|АИК
|0:0
|30
|18
|6
|6
|45 - 23
|60
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|30
|17
|8
|5
|54 - 24
|59
|6.
|Хеккен
|0:1
|30
|14
|7
|9
|43 - 26
|49
|7.
|Гётеборг
|2:1
|30
|13
|9
|8
|41 - 31
|48
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 44
|43
|9.
|Эребру
|0:2
|30
|9
|6
|15
|40 - 53
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|8
|6
|16
|28 - 48
|30
|11.
|Сириус
|0:0
|30
|7
|6
|17
|31 - 51
|27
|12.
|Эстерсунд
|1:2
|30
|5
|10
|15
|27 - 47
|25
|13.
|Кальмар
|0:0
|30
|4
|12
|14
|22 - 44
|24
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|30
|5
|8
|17
|24 - 62
|23
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|30
|4
|9
|17
|30 - 48
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|30
|4
|9
|17
|23 - 54
|21
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