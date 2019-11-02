Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
0:0
Перерыв

Стадион:
Кальмар
0'
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Daniel
Jarl
16
Axel
Bjoernstroem
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
24
Isak
Braaholm
15
Лундхольм
Сэм
9
Jonas
Lindberg
26
Mohammed
Saeid
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
2
Henrik
Loefkvist
4
Алити
Фидан
5
Агардиус
Виктор
7
Юханссон
Петр
29
Ромариньо
Перейра
6
Эльм
Расмус
34
Халльберг
Херман
31
Nils
Froeling
88
Geir
Andre
Herrem
Сириус
4-3-3
Кальмар
4-5-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +4 =4 -12
АФК Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус
Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар
Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Кальмар Кальмар 0:5 Мальмё Гётеборг 4:0 Кальмар Русенгор 1:2 Кальмар АИК 1:2 Кальмар Кальмар 1:1 Эребру Кальмар 2:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Кальмар Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю

Последние игры между собой

Сириус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Кальмар 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Сириус Аллсвенскан Кальмар 4:2 Сириус Аллсвенскан
Сириус 3:0 Кальмар Аллсвенскан Сириус 0:1 Кальмар Шведский кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хаммарбю 1:0 30 20 5 5 72 - 37 65
2. Юргорден 0:2 30 20 5 5 51 - 19 65
3. Мальмё 2:0 30 19 8 3 53 - 16 65
4. АИК 0:0 30 18 6 6 45 - 23 60
5. Норрчёпинг 2:0 30 17 8 5 54 - 24 59
6. Хеккен 0:1 30 14 7 9 43 - 26 49
7. Гётеборг 2:1 30 13 9 8 41 - 31 48
8. Эльфсборг 1:0 30 11 10 9 43 - 44 43
9. Эребру 0:2 30 9 6 15 40 - 53 33
10. Хельсинборг 0:1 30 8 6 16 28 - 48 30
11. Сириус 0:0 30 7 6 17 31 - 51 27
12. Эстерсунд 1:2 30 5 10 15 27 - 47 25
13. Кальмар 0:0 30 4 12 14 22 - 44 24
14. Фалькенберг 0:0 30 5 8 17 24 - 62 23
15. Сундсвалль 0:0 30 4 9 17 30 - 48 21
16. АФК Эскильстуна 0:0 30 4 9 17 23 - 54 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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