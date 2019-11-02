Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
0:1
Перерыв
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Эльфсборг
0:1
34' ГолRasmus Alm
43' Желтая карточкаХуммет Денис
15
Max
Svensson
31
Tim
Roenning
13
Кайб
Рами
14
Rasmus
Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alex DyerПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
34'
0:1
43'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар
Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК
Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эльфсборг Кубок Швеции Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эльфсборг Шведский кубок Эльфсборг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|20
|5
|5
|72 - 37
|65
|2.
|Юргорден
|0:2
|30
|20
|5
|5
|51 - 19
|65
|3.
|Мальмё
|2:0
|30
|19
|8
|3
|53 - 16
|65
|4.
|АИК
|0:0
|30
|18
|6
|6
|45 - 23
|60
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|30
|17
|8
|5
|54 - 24
|59
|6.
|Хеккен
|0:1
|30
|14
|7
|9
|43 - 26
|49
|7.
|Гётеборг
|2:1
|30
|13
|9
|8
|41 - 31
|48
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 44
|43
|9.
|Эребру
|0:2
|30
|9
|6
|15
|40 - 53
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|8
|6
|16
|28 - 48
|30
|11.
|Сириус
|0:0
|30
|7
|6
|17
|31 - 51
|27
|12.
|Эстерсунд
|1:2
|30
|5
|10
|15
|27 - 47
|25
|13.
|Кальмар
|0:0
|30
|4
|12
|14
|22 - 44
|24
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|30
|5
|8
|17
|24 - 62
|23
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|30
|4
|9
|17
|30 - 48
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|30
|4
|9
|17
|23 - 54
|21
Загрузка...