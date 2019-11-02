Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
0:1
Перерыв

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
34' Гол
Rasmus Alm
43' Желтая карточка
Хуммет Денис
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
14
Абубакари
Мохаммед
37
Жигович
Армин
19
Миккельсен
Тобиас
10
Фарнеруд
Александер
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
31
Tim
Roenning
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
5
Gustav
Henriksson
13
Кайб
Рами
11
Jesper
Karlsson1
14
Rasmus
Alm
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
21
Леви
Джонатан
7
Хуммет
Денис
Хельсинборг
4-2-3-1
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

34'
0:1
Rasmus Alm
(Леви Джонатан)
43'
 
Хуммет Денис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар
Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 АФК Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК
Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эльфсборг Кубок Швеции Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эльфсборг Шведский кубок Эльфсборг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хаммарбю 1:0 30 20 5 5 72 - 37 65
2. Юргорден 0:2 30 20 5 5 51 - 19 65
3. Мальмё 2:0 30 19 8 3 53 - 16 65
4. АИК 0:0 30 18 6 6 45 - 23 60
5. Норрчёпинг 2:0 30 17 8 5 54 - 24 59
6. Хеккен 0:1 30 14 7 9 43 - 26 49
7. Гётеборг 2:1 30 13 9 8 41 - 31 48
8. Эльфсборг 1:0 30 11 10 9 43 - 44 43
9. Эребру 0:2 30 9 6 15 40 - 53 33
10. Хельсинборг 0:1 30 8 6 16 28 - 48 30
11. Сириус 0:0 30 7 6 17 31 - 51 27
12. Эстерсунд 1:2 30 5 10 15 27 - 47 25
13. Кальмар 0:0 30 4 12 14 22 - 44 24
14. Фалькенберг 0:0 30 5 8 17 24 - 62 23
15. Сундсвалль 0:0 30 4 9 17 30 - 48 21
16. АФК Эскильстуна 0:0 30 4 9 17 23 - 54 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Хуммет Денис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Rasmus Alm бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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