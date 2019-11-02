Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
2:0
Перерыв
Стадион: Oestgoetaporten
Юргорден
1:0
8' ГолЛауритсен Расмус
10' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
2:0
14' ГолХакшабанович Сеад
43' Желтая карточкаMohamed Turay
22
Смит
Иан
III
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Нападающий
-
77 Manasse Kusu
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
8'
14'
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 10
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =3 -3Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг
Юргорден Последние 20 матчей: +16 =2 -2Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден
Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Юргорден Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|20
|5
|5
|72 - 37
|65
|2.
|Юргорден
|0:2
|30
|20
|5
|5
|51 - 19
|65
|3.
|Мальмё
|2:0
|30
|19
|8
|3
|53 - 16
|65
|4.
|АИК
|0:0
|30
|18
|6
|6
|45 - 23
|60
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|30
|17
|8
|5
|54 - 24
|59
|6.
|Хеккен
|0:1
|30
|14
|7
|9
|43 - 26
|49
|7.
|Гётеборг
|2:1
|30
|13
|9
|8
|41 - 31
|48
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 44
|43
|9.
|Эребру
|0:2
|30
|9
|6
|15
|40 - 53
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|8
|6
|16
|28 - 48
|30
|11.
|Сириус
|0:0
|30
|7
|6
|17
|31 - 51
|27
|12.
|Эстерсунд
|1:2
|30
|5
|10
|15
|27 - 47
|25
|13.
|Кальмар
|0:0
|30
|4
|12
|14
|22 - 44
|24
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|30
|5
|8
|17
|24 - 62
|23
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|30
|4
|9
|17
|30 - 48
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|30
|4
|9
|17
|23 - 54
|21
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