Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
2:0
Перерыв

Стадион:
Юргорден
0'
1:0
8' Гол
Лауритсен Расмус
10' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
2:0
14' Гол
Хакшабанович Сеад
43' Желтая карточка
Mohamed Turay
1
Петтерссон
Исак
4
Герсон
Ларс
3
Лауритсен
Расмус
2
Кастегрен
Хенрик
22
Смит
Иан
III
7
Франссон
Александер
23
Блумквист
Андреас
8
Тораринссон
Гудмундур
5
Нюман
Кристоффер
10
Скрабб
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
24
Эдвардс
Кертис
11
Ринг
Джонатан
77
Mohamed
Turay
Норрчёпинг
3-4-3
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

8'
Лауритсен Расмус
(Хакшабанович Сеад)
1:0
10'
Тораринссон Гудмундур
 
14'
Хакшабанович Сеад
(Нюман Кристоффер)
2:0
43'
 
Mohamed Turay

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Норрчёпинг 4:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 3:0 Эребру Мальмё 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Тимраа 1:6 Норрчёпинг Сириус 0:2 Норрчёпинг Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Норрчёпинг 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Лиепая 0:1 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Лиепая Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Норрчёпинг 2:1 Сент-Патрикс Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг
Юргорден Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден
Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Юргорден Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хаммарбю 1:0 30 20 5 5 72 - 37 65
2. Юргорден 0:2 30 20 5 5 51 - 19 65
3. Мальмё 2:0 30 19 8 3 53 - 16 65
4. АИК 0:0 30 18 6 6 45 - 23 60
5. Норрчёпинг 2:0 30 17 8 5 54 - 24 59
6. Хеккен 0:1 30 14 7 9 43 - 26 49
7. Гётеборг 2:1 30 13 9 8 41 - 31 48
8. Эльфсборг 1:0 30 11 10 9 43 - 44 43
9. Эребру 0:2 30 9 6 15 40 - 53 33
10. Хельсинборг 0:1 30 8 6 16 28 - 48 30
11. Сириус 0:0 30 7 6 17 31 - 51 27
12. Эстерсунд 1:2 30 5 10 15 27 - 47 25
13. Кальмар 0:0 30 4 12 14 22 - 44 24
14. Фалькенберг 0:0 30 5 8 17 24 - 62 23
15. Сундсвалль 0:0 30 4 9 17 30 - 48 21
16. АФК Эскильстуна 0:0 30 4 9 17 23 - 54 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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