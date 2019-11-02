Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Кристиансунд
0'
1:0
15' Гол
Эурснес Фредрик
38'
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
16
Хуссейн
Эцаз
11
Martin
Ellingsen
19
Хестад
Эйрик
17
Эурснес
Фредрик
9
Мострем
Маттиас
10
Джеймс
Леке
30
Serigne
Mbaye
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
6
Andreas
Hopmark
21
Диоп
Амиду
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
24
Sondre
Soerli
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
Мольде
4-2-3-1
Кристиансунд
4-2-1-3

Ход матча

15'
Эурснес Фредрик
(Мострем Маттиас)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём
Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде
Кристиансунд Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Мольде: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Кристиансунд 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген
Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 3:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 27 18 5 4 59 - 27 59
2. Будё-Глимт 26 14 8 4 55 - 35 50
3. Одд 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 26 11 7 8 45 - 38 40
6. Кристиансунд 0:1 27 10 8 9 36 - 35 38
7. Бранн 26 9 10 7 30 - 25 37
8. Хёугесунн 26 7 11 8 36 - 33 32
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 26 8 4 14 35 - 52 28
13. Стрёмсгодсет 27 6 8 13 33 - 49 26
14. Сарпсборг-08 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 26 6 6 14 31 - 46 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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