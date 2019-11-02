Норвегия: Типпелиген 2019
Мольде
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Акер
Кристиансунд
1:0
15' ГолЭурснес Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
15'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём
Стабек 1:2 Мольде Мольде 3:0 Тромсё Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:1 Партизан Мольде 2:2 Одд Партизан 2:1 Мольде Ранхейм 2:3 Мольде Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники Викинг 0:2 Мольде Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде
Кристиансунд Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд
Последние игры между собой
Мольде: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 3:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок НМ
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|27
|18
|5
|4
|59 - 27
|59
|2.
|Будё-Глимт
|26
|14
|8
|4
|55 - 35
|50
|3.
|Одд
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|26
|11
|7
|8
|45 - 38
|40
|6.
|Кристиансунд
|0:1
|27
|10
|8
|9
|36 - 35
|38
|7.
|Бранн
|26
|9
|10
|7
|30 - 25
|37
|8.
|Хёугесунн
|26
|7
|11
|8
|36 - 33
|32
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|26
|8
|4
|14
|35 - 52
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|27
|6
|8
|13
|33 - 49
|26
|14.
|Сарпсборг-08
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|26
|6
|6
|14
|31 - 46
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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