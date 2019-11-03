Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Сарпсборг
Тромсё
23
Смит
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Малеш МатеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Барлоу ЭйданНападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =9 -7Mjondalen1 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек
Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм
Тромсё Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё
Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Тромсё: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Тромсё 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|18
|5
|4
|60 - 27
|59
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|14
|9
|4
|55 - 35
|51
|3.
|Одд
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|0:0
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|6.
|Кристиансунд
|27
|10
|8
|9
|36 - 36
|38
|7.
|Бранн
|26
|9
|10
|7
|30 - 25
|37
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|27
|7
|12
|8
|36 - 33
|33
|9.
|Стабек
|0:0
|27
|7
|10
|10
|28 - 32
|31
|10.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|27
|7
|9
|11
|30 - 39
|30
|12.
|Тромсё
|0:0
|27
|8
|5
|14
|35 - 52
|29
|13.
|Стрёмсгодсет
|27
|6
|8
|13
|33 - 49
|26
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|27
|4
|14
|9
|26 - 33
|26
|15.
|Ранхейм
|0:0
|27
|6
|7
|14
|31 - 46
|25
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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