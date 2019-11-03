Норвегия: Типпелиген 2019

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Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Тромсё
0' 11'
30
Летелье
Александр
4
Утвик
Бьерн
20
Magnar
Oedegaard
5
Гуннарссон
Никлас
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
48
Лафферти
Кайл
21
Абделлауйе
Мостафа
28
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
26
Jostein
Gundersen
6
Пиринен
Юха
18
Onni
Valakari
7
Педерсен
Мортен-Гамст
23
Смит
Эрик
15
Андерсен
Магнус
30
Эспейор
Рунар
11
Тейлор
Роберт
Сарпсборг-08
4-4-2
Тромсё
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Mjondalen1 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Стабек
Одд 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм
Тромсё Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё
Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Тромсё: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Тромсё 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 18 5 4 60 - 27 59
2. Будё-Глимт 0:0 27 14 9 4 55 - 35 51
3. Одд 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 0:0 27 11 8 8 45 - 38 41
6. Кристиансунд 27 10 8 9 36 - 36 38
7. Бранн 26 9 10 7 30 - 25 37
8. Хёугесунн 0:0 27 7 12 8 36 - 33 33
9. Стабек 0:0 27 7 10 10 28 - 32 31
10. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
11. Лиллестрём 0:0 27 7 9 11 30 - 39 30
12. Тромсё 0:0 27 8 5 14 35 - 52 29
13. Стрёмсгодсет 27 6 8 13 33 - 49 26
14. Сарпсборг-08 0:0 27 4 14 9 26 - 33 26
15. Ранхейм 0:0 27 6 7 14 31 - 46 25
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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