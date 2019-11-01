Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Русенборг
0' 8'
35
Hansen
Martin2
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
77
Кейта
Мохаммед
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
22
Осен
Гьермунд
17
Акинтола
Дэвид
23
Йонсен
Бьорн
28
Адегбенро
Самуэль
Стрёмсгодсет
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет
Русенборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг
Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Кубок Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Типпелиген
Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 17 5 4 58 - 27 56
2. Будё-Глимт 26 14 8 4 55 - 35 50
3. Одд 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 0:0 27 12 9 6 42 - 32 45
5. Викинг 26 11 7 8 45 - 38 40
6. Кристиансунд 26 10 8 8 36 - 34 38
7. Бранн 26 9 10 7 30 - 25 37
8. Хёугесунн 26 7 11 8 36 - 33 32
9. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
10. Стабек 26 7 9 10 28 - 32 30
11. Лиллестрём 26 7 8 11 30 - 39 29
12. Тромсё 26 8 4 14 35 - 52 28
13. Стрёмсгодсет 0:0 27 6 8 13 30 - 46 26
14. Сарпсборг-08 26 4 13 9 26 - 33 25
15. Ранхейм 26 6 6 14 31 - 46 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...