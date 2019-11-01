Норвегия: Типпелиген 2019

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Аргентина: Примера Насьональ. Зона А

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Аргентина: Федераль А. Зона А

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Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап

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Голландия: Первый дивизион

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Иран: Персиан Галф Про Лига

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Кипр: Первый дивизион

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Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа A)