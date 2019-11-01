Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Мариенлист
Русенборг
42
Jack
Ipalibo
16
Ховланд
Эвен
23
Йонсен
Бьорн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет
Русенборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг
Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор Русенборг 5:2 Тромсё Марибор 1:3 Русенборг Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Русенборг 2:0 БАТЭ
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|26
|17
|5
|4
|58 - 27
|56
|2.
|Будё-Глимт
|26
|14
|8
|4
|55 - 35
|50
|3.
|Одд
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|0:0
|27
|12
|9
|6
|42 - 32
|45
|5.
|Викинг
|26
|11
|7
|8
|45 - 38
|40
|6.
|Кристиансунд
|26
|10
|8
|8
|36 - 34
|38
|7.
|Бранн
|26
|9
|10
|7
|30 - 25
|37
|8.
|Хёугесунн
|26
|7
|11
|8
|36 - 33
|32
|9.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|10.
|Стабек
|26
|7
|9
|10
|28 - 32
|30
|11.
|Лиллестрём
|26
|7
|8
|11
|30 - 39
|29
|12.
|Тромсё
|26
|8
|4
|14
|35 - 52
|28
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|27
|6
|8
|13
|30 - 46
|26
|14.
|Сарпсборг-08
|26
|4
|13
|9
|26 - 33
|25
|15.
|Ранхейм
|26
|6
|6
|14
|31 - 46
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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