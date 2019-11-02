Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
2:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Хам-Кам
0'
45' Желтая карточка
Эрнеманн Стеффен
1:0
55' Гол
Tomas Kristoffersen
58' Желтая карточка
Ульрик Фло
2:0
73' Гол
Ульрик Фло
79'
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
30
Огбу
Иго
4
Антониевич
Стефан
16
Росет
Мартин-Уве
24
Йенсен
Сикстен
8
Tomas
Kristoffersen
6
Эрнеманн
Стеффен
15
Солтведт
Йоахим
9
Ульрик
Фло
7
Шульц
Эрик
12
Яросиньски
Лукаш
10
Emil
Sildnes
4
Jacob
Egeris
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
17
Simen
Bolkan
Nordli
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
99
Abubakar
Ibrahim
Aliyu
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
9
Jonas
Enkerud
Согндаль
4-4-2
Хам-Кам
4-4-1-1

Ход матча

45'
Эрнеманн Стеффен
 
55'
Tomas Kristoffersen
(Ульрик Фло)
1:0
58'
Ульрик Фло
 
60'
 
Ole Erik Midtskogen
Jonas Enkerud
72'
 
Jarmund Oeyen Kvernstuen
Abubakar Ibrahim Aliyu
73'
Ульрик Фло
(Солтведт Йоахим)
2:0
74'
Sivert Heggheim Mannsverk
Эрнеманн Стеффен
 

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Ерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра
Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд
Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Хам-Кам 0:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:3 Согндаль Первый дивизион Хам-Кам 0:2 Согндаль Кубок
Согндаль 2:2 Хам-Кам Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 29 23 5 1 63 - 24 74
2. Саннефьёрд 1:0 29 19 8 2 52 - 27 65
3. Старт 1:1 29 17 6 6 51 - 31 57
4. Нест-Сотра 0:0 29 14 7 8 41 - 27 49
5. Согндаль 2:0 29 13 6 10 50 - 38 45
6. Конгсвингер 1:2 29 13 4 12 36 - 36 43
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 0:2 29 12 2 15 43 - 53 38
9. Санднес 2:1 29 11 5 13 46 - 46 38
10. Улленсакер-Киса 1:1 29 10 7 12 45 - 46 37
11. Хам-Кам 0:2 29 10 5 14 40 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 0:1 29 6 10 13 29 - 44 28
14. Нутодден 1:2 29 6 6 17 34 - 51 24
15. Скейд 2:1 29 4 9 16 33 - 49 21
16. Тромсдален 2:0 29 3 4 22 35 - 77 13
17. KFUM1 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
18. Djerv1 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Эрнеманн Стеффен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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