Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
2:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Фоссхауган Кампус
Хам-Кам
45' Желтая карточкаЭрнеманн Стеффен
1:0
55' ГолTomas Kristoffersen
58' Желтая карточкаУльрик Фло
2:0
73' ГолУльрик Фло
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Eirik Lereng
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Emil SildnesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
45'
55'
58'
73'
2:0
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Ерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра
Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд
Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|29
|23
|5
|1
|63 - 24
|74
|2.
|Саннефьёрд
|1:0
|29
|19
|8
|2
|52 - 27
|65
|3.
|Старт
|1:1
|29
|17
|6
|6
|51 - 31
|57
|4.
|Нест-Сотра
|0:0
|29
|14
|7
|8
|41 - 27
|49
|5.
|Согндаль
|2:0
|29
|13
|6
|10
|50 - 38
|45
|6.
|Конгсвингер
|1:2
|29
|13
|4
|12
|36 - 36
|43
|7.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|8.
|Рёуфосс
|0:2
|29
|12
|2
|15
|43 - 53
|38
|9.
|Санднес
|2:1
|29
|11
|5
|13
|46 - 46
|38
|10.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|29
|10
|7
|12
|45 - 46
|37
|11.
|Хам-Кам
|0:2
|29
|10
|5
|14
|40 - 44
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|0:1
|29
|6
|10
|13
|29 - 44
|28
|14.
|Нутодден
|1:2
|29
|6
|6
|17
|34 - 51
|24
|15.
|Скейд
|2:1
|29
|4
|9
|16
|33 - 49
|21
|16.
|Тромсдален
|2:0
|29
|3
|4
|22
|35 - 77
|13
|17.
|KFUM1
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|Djerv1
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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