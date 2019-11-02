Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннефьёрд
1:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Djerv1
0'
1:0
54' Гол
Rufo Herraiz
57' Желтая карточка
Torje Wichne
69' Желтая карточка
Thomas Zernichow
83'
1
Alexander
Hovdevik
II
23
Vidar
Ari
Jonsson2
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
7
Пальссон
Эмиль
24
Тито
Альберто
6
Mohamed
Ofkir
8
Мьельде
Эрик
10
Rufo
Herraiz
15
Энгблом
Понтус
1
Benjamin
Boujar
5
Peter
Reinhardsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
8
Thomas
Zernichow
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
18
Joergen
Solli
23
Ole
Marius
Haabestad
9
Luke
Ferreira
Саннефьёрд
4-2-3-1
Djerv1
3-5-2

Ход матча

54'
Rufo Herraiz
(Vidar Ari Jonsson2)
1:0
57'
 
Torje Wichne
64'
 
Michael Baidoo
Joergen Solli
66'
 
Anthony Okachi
Ole Marius Haabestad
69'
 
Thomas Zernichow
73'
Куртович Виллиам
Мьельде Эрик
 

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам
КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль
Djerv1 Последний матч: +0 =0 -1
Djerv1 0:1 Нест-Сотра
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 29 23 5 1 63 - 24 74
2. Саннефьёрд 1:0 29 19 8 2 52 - 27 65
3. Старт 1:1 29 17 6 6 51 - 31 57
4. Нест-Сотра 0:0 29 14 7 8 41 - 27 49
5. Согндаль 2:0 29 13 6 10 50 - 38 45
6. Конгсвингер 1:2 29 13 4 12 36 - 36 43
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 0:2 29 12 2 15 43 - 53 38
9. Санднес 2:1 29 11 5 13 46 - 46 38
10. Улленсакер-Киса 1:1 29 10 7 12 45 - 46 37
11. Хам-Кам 0:2 29 10 5 14 40 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 0:1 29 6 10 13 29 - 44 28
14. Нутодден 1:2 29 6 6 17 34 - 51 24
15. Скейд 2:1 29 4 9 16 33 - 49 21
16. Тромсдален 2:0 29 3 4 22 35 - 77 13
17. KFUM1 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
18. Djerv1 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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