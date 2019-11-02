Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Старт
1:1
Второй тайм: 81'

Стадион: Зрители: 6216
Улленсакер-Киса
0'
0:1
30' Гол
Henrik Kristiansen
1:1
37' Гол
Martin Ramsland
66' Желтая карточка
Henrik Robstad
81'
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
23
Erlend
Segberg
8
Марковик
Эман
7
Kevin
Kabran
11
Сигурдарсон
Арон
9
Martin
Ramsland
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
3
Vegard
Kongsro
20
Сундли
Мортен
5
Nikolas
Walstad
27
Sakarias
Opsahl
11
Christian
Aas
25
Торп
Мартин
16
Henrik
Kristiansen
14
Ole
Andreas
Nesset
19
Хансен
Кристоффер
Старт
4-2-3-1
Улленсакер-Киса
4-3-3

Ход матча

30'
0:1
Henrik Kristiansen
37'
Martin Ramsland
(Kevin Kabran)
1:1
62'
Скаанес Каспер
Eirik Wichne
 
66'
Henrik Robstad
 
67'
 
Vamoiti Diomande
Henrik Kristiansen
75'
Isaac Twum
Erlend Segberg
 
80'
 
Eric Bugale Kitolano
Торп Мартин

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Ерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес
Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Скейд 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 0:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн
Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Старт: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Улленсакер-Киса: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Улленсакер-Киса 0:2 Старт Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:2 Старт Первый дивизион Старт 3:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:3 Старт Первый дивизион
Улленсакер-Киса 0:2 Старт Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 29 23 5 1 63 - 24 74
2. Саннефьёрд 1:0 29 19 8 2 52 - 27 65
3. Старт 1:1 29 17 6 6 51 - 31 57
4. Нест-Сотра 0:0 29 14 7 8 41 - 27 49
5. Согндаль 2:0 29 13 6 10 50 - 38 45
6. Конгсвингер 1:2 29 13 4 12 36 - 36 43
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 0:2 29 12 2 15 43 - 53 38
9. Санднес 2:1 29 11 5 13 46 - 46 38
10. Улленсакер-Киса 1:1 29 10 7 12 45 - 46 37
11. Хам-Кам 0:2 29 10 5 14 40 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 0:1 29 6 10 13 29 - 44 28
14. Нутодден 1:2 29 6 6 17 34 - 51 24
15. Скейд 2:1 29 4 9 16 33 - 49 21
16. Тромсдален 2:0 29 3 4 22 35 - 77 13
17. KFUM1 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
18. Djerv1 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Martin Ramsland бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Henrik Kristiansen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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