Норвегия: Первый дивизион 2019
Старт
1:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Сёр Арена Зрители: 6216
Улленсакер-Киса
0:1
30' ГолHenrik Kristiansen
1:1
37' ГолMartin Ramsland
66' Желтая карточкаHenrik Robstad
27
Eirik
Wichne
31
Лоу
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Isaac Twum
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Ход матча
30'
37'
1:1
66'
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Ерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес
Хам-Кам 4:0 Старт Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +6 =4 -10Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Скейд 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 0:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн
Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Старт: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Улленсакер-Киса: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|29
|23
|5
|1
|63 - 24
|74
|2.
|Саннефьёрд
|1:0
|29
|19
|8
|2
|52 - 27
|65
|3.
|Старт
|1:1
|29
|17
|6
|6
|51 - 31
|57
|4.
|Нест-Сотра
|0:0
|29
|14
|7
|8
|41 - 27
|49
|5.
|Согндаль
|2:0
|29
|13
|6
|10
|50 - 38
|45
|6.
|Конгсвингер
|1:2
|29
|13
|4
|12
|36 - 36
|43
|7.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|8.
|Рёуфосс
|0:2
|29
|12
|2
|15
|43 - 53
|38
|9.
|Санднес
|2:1
|29
|11
|5
|13
|46 - 46
|38
|10.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|29
|10
|7
|12
|45 - 46
|37
|11.
|Хам-Кам
|0:2
|29
|10
|5
|14
|40 - 44
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|0:1
|29
|6
|10
|13
|29 - 44
|28
|14.
|Нутодден
|1:2
|29
|6
|6
|17
|34 - 51
|24
|15.
|Скейд
|2:1
|29
|4
|9
|16
|33 - 49
|21
|16.
|Тромсдален
|2:0
|29
|3
|4
|22
|35 - 77
|13
|17.
|KFUM1
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|Djerv1
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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