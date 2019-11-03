Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: EXTRA Arena
Стабек
3' Желтая карточкаТорбьерн Эггем
12
Magnus
Lenes
- Основной состав
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Туту ЮссефПолузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +5 =5 -10Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08
Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм
Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек
Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Стабек: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|18
|5
|4
|60 - 27
|59
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|14
|9
|4
|55 - 35
|51
|3.
|Одд
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|0:0
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|6.
|Кристиансунд
|27
|10
|8
|9
|36 - 36
|38
|7.
|Бранн
|26
|9
|10
|7
|30 - 25
|37
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|27
|7
|12
|8
|36 - 33
|33
|9.
|Стабек
|0:0
|27
|7
|10
|10
|28 - 32
|31
|10.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|27
|7
|9
|11
|30 - 39
|30
|12.
|Тромсё
|0:0
|27
|8
|5
|14
|35 - 52
|29
|13.
|Стрёмсгодсет
|27
|6
|8
|13
|33 - 49
|26
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|27
|4
|14
|9
|26 - 33
|26
|15.
|Ранхейм
|0:0
|27
|6
|7
|14
|31 - 46
|25
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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