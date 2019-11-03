Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Ранхейм
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Стабек
0'
3' Желтая карточка
Торбьерн Эггем
11'
12
Magnus
Lenes
2
Joergen
Oeveraas
21
Торбьерн
Эггем
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
7
Региниуссен
Мадс
6
Magnus
Blakstad
16
Скарсем
Олаус
10
Сторфлор
Эйвинн
9
Michael
Karlsen
14
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Сандберг
Маркус
2
Ronald
Hernandez2
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
18
Моэ
Йеппе
22
Sammy
Skytte
14
Аскилдсен
Кристоффер
8
Бохинен
Эмиль
6
Касси
Люк
21
Kasper
Junker
20
Брюнхильдсен
Ола
Ранхейм
4-3-3
Стабек
4-4-2

Ход матча

3'
Торбьерн Эггем
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08
Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм
Стабек Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг Сарпсборг-08 0:0 Стабек
Стабек 1:2 Мольде Будё-Глимт 3:3 Стабек Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 3:2 Стабек Стабек 2:0 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга Стабек 1:1 Хёугесунн Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Стабек: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Стабек 0:0 Ранхейм Типпелиген Стабек 3:2 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 4:1 Стабек Типпелиген Ранхейм 1:1 Стабек Первый дивизион
Стабек 4:1 Ранхейм Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 18 5 4 60 - 27 59
2. Будё-Глимт 0:0 27 14 9 4 55 - 35 51
3. Одд 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 0:0 27 11 8 8 45 - 38 41
6. Кристиансунд 27 10 8 9 36 - 36 38
7. Бранн 26 9 10 7 30 - 25 37
8. Хёугесунн 0:0 27 7 12 8 36 - 33 33
9. Стабек 0:0 27 7 10 10 28 - 32 31
10. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
11. Лиллестрём 0:0 27 7 9 11 30 - 39 30
12. Тромсё 0:0 27 8 5 14 35 - 52 29
13. Стрёмсгодсет 27 6 8 13 33 - 49 26
14. Сарпсборг-08 0:0 27 4 14 9 26 - 33 26
15. Ранхейм 0:0 27 6 7 14 31 - 46 25
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Торбьерн Эггем получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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