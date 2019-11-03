Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Хёугесунн
0'
1:0
11' Гол
Эвьен Хэкон
11'
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
26
Эвьен
Хэкон
14
Ulrik
Saltnes
16
Конрадсен
Мортен
10
Philip
Zinckernagel
8
Victor
Okoh
Boniface
11
Хёуге
Йенс
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Benjamin
Hansen1
13
Kristoffer
Gunnarshaug
23
Thore
Pedersen
8
Тронстад
Сондре
18
Грегор
Паскаль
34
Kevin
Martin
Krygaard
10
Niklas
Sandberg
I
11
Martin
Samuelsen1
33
Kristoffer
Velde
Будё-Глимт
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

11'
Эвьен Хэкон
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бранн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё
Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн
Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 3:3 Хёугесунн Кубок Будё-Глимт 3:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 18 5 4 60 - 27 59
2. Будё-Глимт 0:0 27 14 9 4 55 - 35 51
3. Одд 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 0:0 27 11 8 8 45 - 38 41
6. Кристиансунд 27 10 8 9 36 - 36 38
7. Бранн 26 9 10 7 30 - 25 37
8. Хёугесунн 0:0 27 7 12 8 36 - 33 33
9. Стабек 0:0 27 7 10 10 28 - 32 31
10. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
11. Лиллестрём 0:0 27 7 9 11 30 - 39 30
12. Тромсё 0:0 27 8 5 14 35 - 52 29
13. Стрёмсгодсет 27 6 8 13 33 - 49 26
14. Сарпсборг-08 0:0 27 4 14 9 26 - 33 26
15. Ранхейм 0:0 27 6 7 14 31 - 46 25
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Эвьен Хэкон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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