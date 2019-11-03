Норвегия: Типпелиген 2019
Будё-Глимт
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Аспмира Стадион
Хёугесунн
1:0
11' ГолЭвьен Хэкон
26
Эвьен
Хэкон
11
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бранн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Тромсё
Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =7 -5Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн
Хёугесунн 2:1 Русенборг Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Мьёндален 1:3 Хёугесунн Бранн 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|18
|5
|4
|60 - 27
|59
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|14
|9
|4
|55 - 35
|51
|3.
|Одд
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|0:0
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|6.
|Кристиансунд
|27
|10
|8
|9
|36 - 36
|38
|7.
|Бранн
|26
|9
|10
|7
|30 - 25
|37
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|27
|7
|12
|8
|36 - 33
|33
|9.
|Стабек
|0:0
|27
|7
|10
|10
|28 - 32
|31
|10.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|27
|7
|9
|11
|30 - 39
|30
|12.
|Тромсё
|0:0
|27
|8
|5
|14
|35 - 52
|29
|13.
|Стрёмсгодсет
|27
|6
|8
|13
|33 - 49
|26
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|27
|4
|14
|9
|26 - 33
|26
|15.
|Ранхейм
|0:0
|27
|6
|7
|14
|31 - 46
|25
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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