Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Конгсвингер
1:2
Второй тайм: 82'

Стадион:
Санднес
0'
0:1
4' Гол
Christian Landu Landu
20' Желтая карточка
Daniel Edvardsen
1:1
36' Гол
Simon Marklund
41' Желтая карточка
Bjoernar Holmvik
1:2
53' Гол
Угвуаду Оньекачи
75' Желтая карточка
Harald Holter
80' Желтая карточка
Кронберг Клаес
82'
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
26
Ибрагим
Шуайбу
9
Adem
Gueven
1
Сальгрен
Саку-Пекка
5
Daniel
Edvardsen
27
Хансен
Кристер
4
Axel
Kryger
3
Vidar
Ari
Jonsson1
32
Кронберг
Клаес
6
Christian
Landu
Landu
18
Bjoernar
Holmvik
17
Ingvald
Halgunset
9
Угвуаду
Оньекачи
30
Kent
Haavard
Eriksen
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Санднес
4-4-1-1

Ход матча

4'
0:1
Christian Landu Landu
(Bjoernar Holmvik)
20'
 
Daniel Edvardsen
36'
Simon Marklund
1:1
41'
 
Bjoernar Holmvik
53'
1:2
Угвуаду Оньекачи
(Ingvald Halgunset)
56'
Dong-Wan Gang
Mathias Berg Gjerstroem
 
66'
Markus Aanesland
Martin Tangen Vinjor
 
75'
Harald Holter
 
75'
Jonas Roenningen
Harald Holter
 
80'
 
Кронберг Клаес

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =1 -10
KFUM1 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер
Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт
Санднес Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес
Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Санднес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Санднес 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 6:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион
Конгсвингер 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Санднес 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Санднес Адекколига Санднес 3:1 Конгсвингер Адекколига Санднес 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:0 Санднес Адекколига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 29 23 5 1 63 - 24 74
2. Саннефьёрд 1:0 29 19 8 2 52 - 27 65
3. Старт 1:1 29 17 6 6 51 - 31 57
4. Нест-Сотра 0:0 29 14 7 8 41 - 27 49
5. Согндаль 2:0 29 13 6 10 50 - 38 45
6. Конгсвингер 1:2 29 13 4 12 36 - 36 43
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 0:2 29 12 2 15 43 - 53 38
9. Санднес 2:1 29 11 5 13 46 - 46 38
10. Улленсакер-Киса 1:1 29 10 7 12 45 - 46 37
11. Хам-Кам 0:2 29 10 5 14 40 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 0:1 29 6 10 13 29 - 44 28
14. Нутодден 1:2 29 6 6 17 34 - 51 24
15. Скейд 2:1 29 4 9 16 33 - 49 21
16. Тромсдален 2:0 29 3 4 22 35 - 77 13
17. KFUM1 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
18. Djerv1 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Бьорнар Холмвик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Simon Marklund бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Daniel Edvardsen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Кристиан Ланду Ланду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...