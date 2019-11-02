Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
1:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Гьемселунд
Санднес
0:1
4' ГолChristian Landu Landu
20' Желтая карточкаDaniel Edvardsen
1:1
36' ГолSimon Marklund
41' Желтая карточкаBjoernar Holmvik
1:2
53' ГолУгвуаду Оньекачи
75' Желтая карточкаHarald Holter
80' Желтая карточкаКронберг Клаес
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Ход матча
4'
20'
36'
1:1
41'
53'
75'
80'
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =1 -10KFUM1 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер
Конгсвингер 1:2 Улленсакер-Киса Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт
Санднес Последние 20 матчей: +7 =2 -11Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес
Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Санднес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Конгсвингер 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Санднес 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Санднес Адекколига Санднес 3:1 Конгсвингер Адекколига Санднес 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:0 Санднес Адекколига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|29
|23
|5
|1
|63 - 24
|74
|2.
|Саннефьёрд
|1:0
|29
|19
|8
|2
|52 - 27
|65
|3.
|Старт
|1:1
|29
|17
|6
|6
|51 - 31
|57
|4.
|Нест-Сотра
|0:0
|29
|14
|7
|8
|41 - 27
|49
|5.
|Согндаль
|2:0
|29
|13
|6
|10
|50 - 38
|45
|6.
|Конгсвингер
|1:2
|29
|13
|4
|12
|36 - 36
|43
|7.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|8.
|Рёуфосс
|0:2
|29
|12
|2
|15
|43 - 53
|38
|9.
|Санднес
|2:1
|29
|11
|5
|13
|46 - 46
|38
|10.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|29
|10
|7
|12
|45 - 46
|37
|11.
|Хам-Кам
|0:2
|29
|10
|5
|14
|40 - 44
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|0:1
|29
|6
|10
|13
|29 - 44
|28
|14.
|Нутодден
|1:2
|29
|6
|6
|17
|34 - 51
|24
|15.
|Скейд
|2:1
|29
|4
|9
|16
|33 - 49
|21
|16.
|Тромсдален
|2:0
|29
|3
|4
|22
|35 - 77
|13
|17.
|KFUM1
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|Djerv1
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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