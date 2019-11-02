Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
0:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Олесунн
0'
13' Желтая карточка
Erikson Lima
18' Желтая карточка
Оулафссон Давид-Кристьян
21' Желтая карточка
Thor Kristian Oekland
79' Красная карточка
Thor Kristian Oekland
81'
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
14
Thor
Kristian
Oekland
68
Elmin
Nurkic
4
Jonas
Hestetun
27
Свендсен
Тобиас
21
Mads
Sande
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
7
Jo
Sondre
Aas
5
Bjarte
Haugsdal
77
Marcus
Mehnert
1
Ли
Андреас
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
15
Staale
Steen
Saethre
16
Joergen
Hatlehol
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
21
Ларсен
Петер-Орри
7
Erikson
Lima
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
23
Агдестейн
Торбьерн
14
Pape
Habib
Gueye
Нест-Сотра
3-4-1-2
Олесунн
3-5-2

Ход матча

13'
 
Erikson Lima
18'
 
Оулафссон Давид-Кристьян
21'
Thor Kristian Oekland
 
71'
 
Фет Сондре
Ларсен Петер-Орри
73'
Peter Soerensen Nergaard
Свендсен Тобиас
 
77'
 
Фридьонссон Хольмберт
Pape Habib Gueye
79'
Thor Kristian Oekland
 

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Djerv1 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн
Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Олесунн 2:0 Нест-Сотра Первый дивизион Олесунн 1:0 Нест-Сотра Типпелиген Олесунн 0:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 1:0 Олесунн Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 29 23 5 1 63 - 24 74
2. Саннефьёрд 1:0 29 19 8 2 52 - 27 65
3. Старт 1:1 29 17 6 6 51 - 31 57
4. Нест-Сотра 0:0 29 14 7 8 41 - 27 49
5. Согндаль 2:0 29 13 6 10 50 - 38 45
6. Конгсвингер 1:2 29 13 4 12 36 - 36 43
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 0:2 29 12 2 15 43 - 53 38
9. Санднес 2:1 29 11 5 13 46 - 46 38
10. Улленсакер-Киса 1:1 29 10 7 12 45 - 46 37
11. Хам-Кам 0:2 29 10 5 14 40 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 0:1 29 6 10 13 29 - 44 28
14. Нутодден 1:2 29 6 6 17 34 - 51 24
15. Скейд 2:1 29 4 9 16 33 - 49 21
16. Тромсдален 2:0 29 3 4 22 35 - 77 13
17. KFUM1 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
18. Djerv1 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Thor Kristian Oekland получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Оулафссон Давид-Кристьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Erikson Lima получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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