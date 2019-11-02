Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
0:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Ааготнес
Олесунн
13' Желтая карточкаErikson Lima
18' Желтая карточкаОулафссон Давид-Кристьян
21' Желтая карточкаThor Kristian Oekland
79' Красная карточкаThor Kristian Oekland
68
Elmin
Nurkic
21
Mads
Sande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Emil Harloff
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +11 =5 -4Djerv1 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн
Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|29
|23
|5
|1
|63 - 24
|74
|2.
|Саннефьёрд
|1:0
|29
|19
|8
|2
|52 - 27
|65
|3.
|Старт
|1:1
|29
|17
|6
|6
|51 - 31
|57
|4.
|Нест-Сотра
|0:0
|29
|14
|7
|8
|41 - 27
|49
|5.
|Согндаль
|2:0
|29
|13
|6
|10
|50 - 38
|45
|6.
|Конгсвингер
|1:2
|29
|13
|4
|12
|36 - 36
|43
|7.
|КФУМ
|27
|11
|9
|7
|54 - 41
|42
|8.
|Рёуфосс
|0:2
|29
|12
|2
|15
|43 - 53
|38
|9.
|Санднес
|2:1
|29
|11
|5
|13
|46 - 46
|38
|10.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|29
|10
|7
|12
|45 - 46
|37
|11.
|Хам-Кам
|0:2
|29
|10
|5
|14
|40 - 44
|35
|12.
|Ерв
|27
|8
|9
|10
|34 - 50
|33
|13.
|Стрёммен
|0:1
|29
|6
|10
|13
|29 - 44
|28
|14.
|Нутодден
|1:2
|29
|6
|6
|17
|34 - 51
|24
|15.
|Скейд
|2:1
|29
|4
|9
|16
|33 - 49
|21
|16.
|Тромсдален
|2:0
|29
|3
|4
|22
|35 - 77
|13
|17.
|KFUM1
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|Djerv1
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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