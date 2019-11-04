Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Одд
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4492
Mjondalen1
0'
0:1
24' Гол
Tonny Brochmann
42' Желтая карточка
Pontus Silfver
1:1
45' Гол
Борвен Торгейр
1:2
72' Гол
Vetle Dragsnes
2:2
78' Пенальти
Борвен Торгейр
3:2
84' Гол
Борвен Торгейр
90'+5
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
14
Нордквелле
Фредрик
20
Леуритсен
Тобиас
22
Борвен
Торгейр
11
Рашани
Эльбасан
12
Лунд
Юлиан
Файе
4
William
Saelid
Sell
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
6
Joachim
Solberg
Olsen
19
Pontus
Silfver
33
Stian
Semb
Aasmundsen
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
22
Jacob
Bergstroem
Одд
4-3-3
Mjondalen1
4-4-1-1

Ход матча

24'
0:1
Tonny Brochmann
42'
 
Pontus Silfver
45'
Борвен Торгейр
(Леуритсен Тобиас)
1:1
46'
 
Alexander Betten Hansen
Christian Gauseth
64'
Markus Andre Kaasa
Нордквелле Фредрик
 
72'
1:2
Vetle Dragsnes
73'
 
Брустад Фредрик
Joachim Solberg Olsen
75'
Marius Bustgaard Larsen
Леуритсен Тобиас
 
78'
Борвен Торгейр
2:2
84'
Борвен Торгейр
3:2
86'
 
Оксеан Оливье
Tonny Brochmann
87'
Joshua Kitolano
Рууд Эспен
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга
Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд Одд 3:0 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Мьёндален 1:2 Русенборг Хёугесунн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален

Последние игры между собой

Одд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Мьёндален 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 3:6 Одд Типпелиген Одд 2:2 Мьёндален Типпелиген
Одд 2:2 Мьёндален Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 18 5 4 60 - 27 59
2. Будё-Глимт 27 14 9 4 57 - 37 51
3. Одд 3:2 27 14 7 6 42 - 34 49
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 27 12 7 8 48 - 38 43
6. Кристиансунд 27 10 8 9 36 - 36 38
7. Бранн 27 9 10 8 30 - 26 37
8. Стабек 27 8 9 10 30 - 32 33
9. Волеренга 27 8 9 10 37 - 39 33
10. Хёугесунн 27 7 12 8 38 - 35 33
11. Лиллестрём 27 7 8 12 30 - 42 29
12. Тромсё 27 8 4 15 37 - 55 28
13. Сарпсборг-08 27 5 13 9 29 - 35 28
14. Стрёмсгодсет 27 6 8 13 33 - 49 26
15. Ранхейм 27 6 6 15 31 - 48 24
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 2:3 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Борвен Торгейр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Понтус Силфвер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Тонни Брохманн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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