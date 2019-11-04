Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
3:2
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 4492
Mjondalen1
0:1
24' ГолTonny Brochmann
42' Желтая карточкаPontus Silfver
1:1
45' ГолБорвен Торгейр
1:2
72' ГолVetle Dragsnes
2:2
78' ПенальтиБорвен Торгейр
3:2
84' ГолБорвен Торгейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
24'
0:1
42'
45'
72'
1:2
78'
2:2
84'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =8 -7Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Мьёндален 1:2 Русенборг Хёугесунн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален
Последние игры между собой
Одд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|18
|5
|4
|60 - 27
|59
|2.
|Будё-Глимт
|27
|14
|9
|4
|57 - 37
|51
|3.
|Одд
|3:2
|27
|14
|7
|6
|42 - 34
|49
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|27
|12
|7
|8
|48 - 38
|43
|6.
|Кристиансунд
|27
|10
|8
|9
|36 - 36
|38
|7.
|Бранн
|27
|9
|10
|8
|30 - 26
|37
|8.
|Стабек
|27
|8
|9
|10
|30 - 32
|33
|9.
|Волеренга
|27
|8
|9
|10
|37 - 39
|33
|10.
|Хёугесунн
|27
|7
|12
|8
|38 - 35
|33
|11.
|Лиллестрём
|27
|7
|8
|12
|30 - 42
|29
|12.
|Тромсё
|27
|8
|4
|15
|37 - 55
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|27
|5
|13
|9
|29 - 35
|28
|14.
|Стрёмсгодсет
|27
|6
|8
|13
|33 - 49
|26
|15.
|Ранхейм
|27
|6
|6
|15
|31 - 48
|24
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|2:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
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