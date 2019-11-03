Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: SR-Bank Arena
Лиллестрём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг Викинг 2:1 Тромсё Стабек 0:0 Викинг
Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лиллестрём 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Лиллестрём Типпелиген Викинг 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Викинг 4:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 2:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|18
|5
|4
|60 - 27
|59
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|14
|9
|4
|55 - 35
|51
|3.
|Одд
|26
|13
|7
|6
|39 - 32
|46
|4.
|Русенборг
|27
|12
|9
|6
|45 - 35
|45
|5.
|Викинг
|0:0
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|6.
|Кристиансунд
|27
|10
|8
|9
|36 - 36
|38
|7.
|Бранн
|26
|9
|10
|7
|30 - 25
|37
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|27
|7
|12
|8
|36 - 33
|33
|9.
|Стабек
|0:0
|27
|7
|10
|10
|28 - 32
|31
|10.
|Волеренга
|26
|7
|9
|10
|36 - 39
|30
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|27
|7
|9
|11
|30 - 39
|30
|12.
|Тромсё
|0:0
|27
|8
|5
|14
|35 - 52
|29
|13.
|Стрёмсгодсет
|27
|6
|8
|13
|33 - 49
|26
|14.
|Сарпсборг-08
|0:0
|27
|4
|14
|9
|26 - 33
|26
|15.
|Ранхейм
|0:0
|27
|6
|7
|14
|31 - 46
|25
|16.
|Мьёндален
|25
|4
|11
|10
|30 - 44
|23
|17.
|Mjondalen1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
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