Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Лиллестрём
0' 11'
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
24
Kristoffer
Loekberg
27
Фридйонссон
Самуэль
9
Торстейнбё
Фредерик
20
Ylldren
Ibrahimaj
11
Трипич
Златко
29
Benjamin
Kaellman
1
Марко
Марич
II
6
Тамм
Йоонас
5
Simen
Rafn
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
33
Aleksander
Melgalvis
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
8
Ifeanyi
Mathew
7
Густавссон
Даниэль
10
Ольсен
Томас
14
Крогстад
Фредрик
Викинг
4-2-3-1
Лиллестрём
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Викинг 3:0 Ранхейм Кристиансунд 4:2 Викинг Викинг 2:1 Тромсё Стабек 0:0 Викинг
Викинг 4:1 Мьёндален Олесунн 1:1 Викинг Волеренга 0:4 Викинг Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лиллестрём 0:0 Волеренга Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Лиллестрём
Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём

Последние игры между собой

Викинг: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лиллестрём 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Лиллестрём Типпелиген Викинг 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген Викинг 4:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген Лиллестрём 2:0 Викинг Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 18 5 4 60 - 27 59
2. Будё-Глимт 0:0 27 14 9 4 55 - 35 51
3. Одд 26 13 7 6 39 - 32 46
4. Русенборг 27 12 9 6 45 - 35 45
5. Викинг 0:0 27 11 8 8 45 - 38 41
6. Кристиансунд 27 10 8 9 36 - 36 38
7. Бранн 26 9 10 7 30 - 25 37
8. Хёугесунн 0:0 27 7 12 8 36 - 33 33
9. Стабек 0:0 27 7 10 10 28 - 32 31
10. Волеренга 26 7 9 10 36 - 39 30
11. Лиллестрём 0:0 27 7 9 11 30 - 39 30
12. Тромсё 0:0 27 8 5 14 35 - 52 29
13. Стрёмсгодсет 27 6 8 13 33 - 49 26
14. Сарпсборг-08 0:0 27 4 14 9 26 - 33 26
15. Ранхейм 0:0 27 6 7 14 31 - 46 25
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...