Норвегия: Первый дивизион 2019

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Стрёммен
0:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
KFUM1
0'
40' Желтая карточка
Сортевик Стиан
60' Желтая карточка
Magnus Tvedte
0:1
75' Гол
Lars Olden Larsen
80'
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
16
John
Olav
Norheim
21
Johannes
Groedtlien
6
Anders
Dieserud
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
20
Mats
Andre
Kaland
19
Селлин
Кьелл
9
Sivert
Gussiaas
12
Knut-Andre
Skjaerstein
25
Tobias
Collett
33
Хаммер
Йорген
15
Mansour
Gueye
II
3
Dadi
Dodou
Gaye
21
Tore
Andre
Soeraas
7
Robin
Rasch
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
31
Брикс
Кристиан
9
Abdul-Basit
Agouda
Стрёммен
4-3-3
KFUM1
4-2-3-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 29 23 5 1 63 - 24 74
2. Саннефьёрд 1:0 29 19 8 2 52 - 27 65
3. Старт 1:1 29 17 6 6 51 - 31 57
4. Нест-Сотра 0:0 29 14 7 8 41 - 27 49
5. Согндаль 2:0 29 13 6 10 50 - 38 45
6. Конгсвингер 1:2 29 13 4 12 36 - 36 43
7. КФУМ 27 11 9 7 54 - 41 42
8. Рёуфосс 0:2 29 12 2 15 43 - 53 38
9. Санднес 2:1 29 11 5 13 46 - 46 38
10. Улленсакер-Киса 1:1 29 10 7 12 45 - 46 37
11. Хам-Кам 0:2 29 10 5 14 40 - 44 35
12. Ерв 27 8 9 10 34 - 50 33
13. Стрёммен 0:1 29 6 10 13 29 - 44 28
14. Нутодден 1:2 29 6 6 17 34 - 51 24
15. Скейд 2:1 29 4 9 16 33 - 49 21
16. Тромсдален 2:0 29 3 4 22 35 - 77 13
17. KFUM1 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
18. Djerv1 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Сортевик Стиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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