Швеция: Суперэттан 2019

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Эстер
1:0
Первый тайм: 36'
Фрей
0'
1:0
5' Гол
Dragan Kapcevic
14' Желтая карточка
Luca Gerbino Polo
36'
1
Robin
Malmqvist
5
Stefan
Karlsson
21
Filip
Oernblom
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
24
Перссон
Юхан
18
Jonathan
Drott
11
Хельг
Симон
16
Dragan
Kapcevic
7
Carl
Johansson
III
77
Emil
Magnusson
22
Henrik
Millbert
4
Hjalmar
Ekdal
6
Pedro
Ribeiro
I
2
Sales
Jean3
23
Abdul
Halik
Hudu
8
Mattias
Bouvin
7
Kim
Skoglund
9
Luca
Gerbino
Polo
20
Oke
Akpoveta
16
Samouil
Izountouemoi
Эстер
4-4-2
Фрей
4-3-3

Ход матча

5'
Dragan Kapcevic
(Сильверхолт Оливер)
1:0
14'
 
Luca Gerbino Polo

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер
Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге
Фрей Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фрей 1:0 Норрбю Фрей 0:3 Хальмстад Далкурд 1:1 Фрей Фрей 2:3 Браге
Броммапойкарна 0:3 Фрей Фрей 1:0 ГАИС Сюрианска 0:3 Фрей Мьельбю 2:1 Фрей Фрей 2:3 Дегерфорс Сандвикен 2:1 Фрей Фрей 1:3 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:2 Фрей Фрей 1:1 Вестерос СК Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей

Последние игры между собой

Эстер: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Фрей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Фрей 3:2 Эстер Суперэттан Эстер 2:0 Фрей Суперэттан Фрей 3:2 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Фрей Суперэттан
Фрей 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 3:2 Фрей Суперэттан Фрей 3:0 Эстер Суперэттан Эстер 5:0 Фрей Кубок Швеции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 1:1 30 17 6 7 44 - 31 57
2. Варберг БоИС 1:1 30 15 10 5 49 - 27 55
3. Браге 2:0 30 16 6 8 54 - 32 54
4. Йёнчёпинг 0:1 30 15 6 9 50 - 30 51
5. Дегерфорс 0:0 30 14 7 9 43 - 33 49
6. Далкурд 0:0 30 13 6 11 42 - 44 45
7. Эргрюте ФФ 1:2 30 12 9 9 40 - 35 45
8. Хальмстад 0:0 30 13 5 12 43 - 34 44
9. Норрбю 2:1 30 12 8 10 41 - 40 44
10. Вестерос СК 0:2 30 8 10 12 40 - 40 34
11. ГАИС 0:0 30 8 8 14 23 - 40 32
12. Треллеборг 0:0 30 7 10 13 33 - 47 31
13. Броммапойкарна 1:0 30 7 9 14 37 - 47 30
14. Фрей 0:1 30 7 8 15 35 - 52 29
15. Эстер 1:0 30 6 11 13 29 - 43 29
16. Сюрианска 0:0 30 7 7 16 29 - 57 28


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