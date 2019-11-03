Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Сюрианска
0:0
Первый тайм: 36'
Хальмстад
0' 36'
21
Миллер
Дуэйн
2
Martin
Falkeborn
6
Noi
Snaeholm
Olafsson
25
Альборнос
Маурисио
26
Emin
Grozdanic
4
Success
Chimankpa
Nwosu
28
Бенеям
Белье
88
Ахмед
Аммар
8
Elias
Durmaz
14
Dida
Rashidi
11
Раялаксо
Себастьян
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
21
Бенгтссон
Андреас
2
Thomas
Boakye
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
27
Erik
Ahlstrand
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
10
Боман
Микаэль
Сюрианска
4-1-2-1-2
Хальмстад
4-4-2

Предыдущие игры

Сюрианска Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Мьельбю 2:0 Сюрианска Эстер 4:0 Сюрианска Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Дегерфорс 2:0 Сюрианска
Сюрианска 1:2 Далкурд Варберг БоИС 5:0 Сюрианска Сюрианска 0:3 Фрей Броммапойкарна 1:1 Сюрианска Сюрианска 1:2 Вестерос СК Forssa BK 2:4 Сюрианска Сюрианска 4:4 Норрбю Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Сюрианска 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:1 Эстер ГАИС 0:1 Сюрианска Сюрианска 0:2 Браге Треллеборг 1:2 Сюрианска Норрбю 3:2 Сюрианска Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска
Хальмстад Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС
Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК

Последние игры между собой

Сюрианска: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Хальмстад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Хальмстад 2:2 Сюрианска Суперэттан Хальмстад 5:0 Сюрианска Кубок Сюрианска 1:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:0 Сюрианска Суперэттан
Хальмстад 3:0 Сюрианска Кубок Сюрианска 2:1 Хальмстад Кубок Швеции Хальмстад 0:1 Сюрианска Аллсвенскан Сюрианска 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 1:1 30 17 6 7 44 - 31 57
2. Варберг БоИС 1:1 30 15 10 5 49 - 27 55
3. Браге 2:0 30 16 6 8 54 - 32 54
4. Йёнчёпинг 0:1 30 15 6 9 50 - 30 51
5. Дегерфорс 0:0 30 14 7 9 43 - 33 49
6. Далкурд 0:0 30 13 6 11 42 - 44 45
7. Эргрюте ФФ 1:2 30 12 9 9 40 - 35 45
8. Хальмстад 0:0 30 13 5 12 43 - 34 44
9. Норрбю 2:1 30 12 8 10 41 - 40 44
10. Вестерос СК 0:2 30 8 10 12 40 - 40 34
11. ГАИС 0:0 30 8 8 14 23 - 40 32
12. Треллеборг 0:0 30 7 10 13 33 - 47 31
13. Броммапойкарна 1:0 30 7 9 14 37 - 47 30
14. Фрей 0:1 30 7 8 15 35 - 52 29
15. Эстер 1:0 30 6 11 13 29 - 43 29
16. Сюрианска 0:0 30 7 7 16 29 - 57 28
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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