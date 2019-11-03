Швеция: Суперэттан 2019
21
Миллер
Дуэйн
28
Бенеям
Белье
88
Ахмед
Аммар
14
Dida
Rashidi
- Основной состав
-
21 Миллер ДуэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Бенеям БельеПолузащитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Dida RashidiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Гарача ДеянВратарь
- Полузащитник
-
91 Mattias GencНападающий
-
18 Reyad Poles
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Сюрианска Последние 20 матчей: +6 =3 -11Мьельбю 2:0 Сюрианска Эстер 4:0 Сюрианска Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Дегерфорс 2:0 Сюрианска
Сюрианска 1:2 Далкурд Варберг БоИС 5:0 Сюрианска Сюрианска 0:3 Фрей Броммапойкарна 1:1 Сюрианска Сюрианска 1:2 Вестерос СК Forssa BK 2:4 Сюрианска Сюрианска 4:4 Норрбю Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Сюрианска 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:1 Эстер ГАИС 0:1 Сюрианска Сюрианска 0:2 Браге Треллеборг 1:2 Сюрианска Норрбю 3:2 Сюрианска Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска
Хальмстад Последние 20 матчей: +11 =3 -6Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС
Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК
Последние игры между собой
Сюрианска: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Хальмстад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|1:1
|30
|17
|6
|7
|44 - 31
|57
|2.
|Варберг БоИС
|1:1
|30
|15
|10
|5
|49 - 27
|55
|3.
|Браге
|2:0
|30
|16
|6
|8
|54 - 32
|54
|4.
|Йёнчёпинг
|0:1
|30
|15
|6
|9
|50 - 30
|51
|5.
|Дегерфорс
|0:0
|30
|14
|7
|9
|43 - 33
|49
|6.
|Далкурд
|0:0
|30
|13
|6
|11
|42 - 44
|45
|7.
|Эргрюте ФФ
|1:2
|30
|12
|9
|9
|40 - 35
|45
|8.
|Хальмстад
|0:0
|30
|13
|5
|12
|43 - 34
|44
|9.
|Норрбю
|2:1
|30
|12
|8
|10
|41 - 40
|44
|10.
|Вестерос СК
|0:2
|30
|8
|10
|12
|40 - 40
|34
|11.
|ГАИС
|0:0
|30
|8
|8
|14
|23 - 40
|32
|12.
|Треллеборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|33 - 47
|31
|13.
|Броммапойкарна
|1:0
|30
|7
|9
|14
|37 - 47
|30
|14.
|Фрей
|0:1
|30
|7
|8
|15
|35 - 52
|29
|15.
|Эстер
|1:0
|30
|6
|11
|13
|29 - 43
|29
|16.
|Сюрианска
|0:0
|30
|7
|7
|16
|29 - 57
|28
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