Швеция: Суперэттан 2019

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Йёнчёпинг
0:1
Первый тайм: 37'
Броммапойкарна
0'
0:1
13' Гол
Джоханна Эрик
30' Желтая карточка
Markus Gustafsson
37'
1
Frank
Pettersson
19
Яллоу
Александр
12
Jesper
Svensson
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
2
Elias
Gustafson
11
Кваква
Энок
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
10
Орлов
Якоб
25
Edin
Hamidovic
28
Hampus
Elgan
23
Нордстрём
Билли
3
Сульич
Али
4
Oscar
Pehrsson
24
Fritiof
Bjoerken
22
Alexander
Nilsson
II
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
18
Markus
Gustafsson
9
Dusan
Jajic
10
Хелльквист
Филип
7
Джоханна
Эрик
Йёнчёпинг
5-3-1-1
Броммапойкарна
4-4-1-1

Ход матча

13'
0:1
Джоханна Эрик
(Dusan Jajic)
30'
 
Markus Gustafsson

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю
Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Торнш 1:2 Йёнчёпинг Фрей 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Броммапойкарна 1:1 Варберг БоИС Броммапойкарна 2:1 Далкурд Дегерфорс 2:1 Броммапойкарна Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна
Броммапойкарна 0:3 Фрей Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Сюрианска ГАИС 2:0 Броммапойкарна Готтне 2:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Эстер Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Браге Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:1 Норрбю Браге 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 2:3 Треллеборг

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Суперэттан Броммапойкарна 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 5:2 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 0:0 Йёнчёпинг Кубок Швеции
Йёнчёпинг 3:2 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 3:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:2 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Броммапойкарна 5:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:3 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 2:1 Йёнчёпинг Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 1:1 30 17 6 7 44 - 31 57
2. Варберг БоИС 1:1 30 15 10 5 49 - 27 55
3. Браге 2:0 30 16 6 8 54 - 32 54
4. Йёнчёпинг 0:1 30 15 6 9 50 - 30 51
5. Дегерфорс 0:0 30 14 7 9 43 - 33 49
6. Далкурд 0:0 30 13 6 11 42 - 44 45
7. Эргрюте ФФ 1:2 30 12 9 9 40 - 35 45
8. Хальмстад 0:0 30 13 5 12 43 - 34 44
9. Норрбю 2:1 30 12 8 10 41 - 40 44
10. Вестерос СК 0:2 30 8 10 12 40 - 40 34
11. ГАИС 0:0 30 8 8 14 23 - 40 32
12. Треллеборг 0:0 30 7 10 13 33 - 47 31
13. Броммапойкарна 1:0 30 7 9 14 37 - 47 30
14. Фрей 0:1 30 7 8 15 35 - 52 29
15. Эстер 1:0 30 6 11 13 29 - 43 29
16. Сюрианска 0:0 30 7 7 16 29 - 57 28


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