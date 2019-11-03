Швеция: Суперэттан 2019
Йёнчёпинг
0:1
Первый тайм: 37'
Броммапойкарна
0:1
13' ГолДжоханна Эрик
30' Желтая карточкаMarkus Gustafsson
3
Tom
Siwe
11
Кваква
Энок
10
Орлов
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орлов ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Fabio1
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
28 Hampus ElganВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Albin LinnerПолузащитник
-
17 Лидберг ИсакПолузащитник
-
11 Adam GradenПолузащитник
-
33 ЛилиуНападающий
-
19 Aron Sanden
-
-
Главный тренер: Luis Pimenta
Ход матча
13'
0:1
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю
Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Торнш 1:2 Йёнчёпинг Фрей 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Сюрианска Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +5 =8 -7Броммапойкарна 1:1 Варберг БоИС Броммапойкарна 2:1 Далкурд Дегерфорс 2:1 Броммапойкарна Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна
Броммапойкарна 0:3 Фрей Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Сюрианска ГАИС 2:0 Броммапойкарна Готтне 2:4 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Эстер Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Браге Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:1 Норрбю Браге 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 2:3 Треллеборг
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|1:1
|30
|17
|6
|7
|44 - 31
|57
|2.
|Варберг БоИС
|1:1
|30
|15
|10
|5
|49 - 27
|55
|3.
|Браге
|2:0
|30
|16
|6
|8
|54 - 32
|54
|4.
|Йёнчёпинг
|0:1
|30
|15
|6
|9
|50 - 30
|51
|5.
|Дегерфорс
|0:0
|30
|14
|7
|9
|43 - 33
|49
|6.
|Далкурд
|0:0
|30
|13
|6
|11
|42 - 44
|45
|7.
|Эргрюте ФФ
|1:2
|30
|12
|9
|9
|40 - 35
|45
|8.
|Хальмстад
|0:0
|30
|13
|5
|12
|43 - 34
|44
|9.
|Норрбю
|2:1
|30
|12
|8
|10
|41 - 40
|44
|10.
|Вестерос СК
|0:2
|30
|8
|10
|12
|40 - 40
|34
|11.
|ГАИС
|0:0
|30
|8
|8
|14
|23 - 40
|32
|12.
|Треллеборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|33 - 47
|31
|13.
|Броммапойкарна
|1:0
|30
|7
|9
|14
|37 - 47
|30
|14.
|Фрей
|0:1
|30
|7
|8
|15
|35 - 52
|29
|15.
|Эстер
|1:0
|30
|6
|11
|13
|29 - 43
|29
|16.
|Сюрианска
|0:0
|30
|7
|7
|16
|29 - 57
|28
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