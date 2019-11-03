Швеция: Суперэттан 2019

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Браге
2:1
Первый тайм: 37'
Вестерос СК
0'
1:0
14' Гол
Kristian Andersen
2:0
20' Гол
Christian Kouakou III
2:1
36' Гол
 37'
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
15
Jonathan
Morsay
20
Bjarni
Antonsson
8
Seth
Hellberg
11
Anton
Lundin
22
Kristian
Andersen
9
Christian
Kouakou
III
13
Daniel
Svensson
II
25
Ravy
Tsouka
Dozi
5
Бериша
Илир
4
Sean
Sabetkar
15
Calle
Svensson
6
Simon
Johansson
17
Carlos
Gaete
16
Boris
Ljevar
21
Emil
Skogh
14
Спэн
Брайан
10
Karwan
Safari
Браге
4-4-2
Вестерос СК
4-4-1-1

Ход матча

14'
Kristian Andersen
1:0
20'
Christian Kouakou III
(Jonathan Morsay)
2:0
36'
2:1

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге
Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге
Вестерос СК Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вестерос СК 4:1 ГАИС Вестерос СК 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер
Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК

Последние игры между собой

Браге: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Вестерос СК 1:1 Браге Суперэттан Вестерос СК 1:3 Браге Кубок Браге 1:0 Вестерос СК Первый дивизион Вестерос СК 1:2 Браге Первый дивизион
Браге 1:1 Вестерос СК Первый дивизион Вестерос СК 3:0 Браге Первый дивизион Браге 1:0 Вестерос СК Первый дивизион Вестерос СК 0:3 Браге Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 1:1 30 17 6 7 44 - 31 57
2. Варберг БоИС 1:1 30 15 10 5 49 - 27 55
3. Браге 2:0 30 16 6 8 54 - 32 54
4. Йёнчёпинг 0:1 30 15 6 9 50 - 30 51
5. Дегерфорс 0:0 30 14 7 9 43 - 33 49
6. Далкурд 0:0 30 13 6 11 42 - 44 45
7. Эргрюте ФФ 1:2 30 12 9 9 40 - 35 45
8. Хальмстад 0:0 30 13 5 12 43 - 34 44
9. Норрбю 2:1 30 12 8 10 41 - 40 44
10. Вестерос СК 0:2 30 8 10 12 40 - 40 34
11. ГАИС 0:0 30 8 8 14 23 - 40 32
12. Треллеборг 0:0 30 7 10 13 33 - 47 31
13. Броммапойкарна 1:0 30 7 9 14 37 - 47 30
14. Фрей 0:1 30 7 8 15 35 - 52 29
15. Эстер 1:0 30 6 11 13 29 - 43 29
16. Сюрианска 0:0 30 7 7 16 29 - 57 28
  • Первый тайм
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Christian Kouakou бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Kristian Andersen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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