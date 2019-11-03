Швеция: Суперэттан 2019
Браге
2:1
Первый тайм: 37'
Вестерос СК
1:0
14' ГолKristian Andersen
2:0
20' ГолChristian Kouakou III
11
Anton
Lundin
17
Carlos
Gaete
16
Boris
Ljevar
21
Emil
Skogh
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
16 Andre Kamp
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
33 Samuel Dahl
-
34 Viktor Steen
-
-
-
-
Ход матча
14'
20'
36'
2:1
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге
Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге
Вестерос СК Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вестерос СК 4:1 ГАИС Вестерос СК 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Эстер
Норрбю 1:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК
Последние игры между собой
Браге: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|1:1
|30
|17
|6
|7
|44 - 31
|57
|2.
|Варберг БоИС
|1:1
|30
|15
|10
|5
|49 - 27
|55
|3.
|Браге
|2:0
|30
|16
|6
|8
|54 - 32
|54
|4.
|Йёнчёпинг
|0:1
|30
|15
|6
|9
|50 - 30
|51
|5.
|Дегерфорс
|0:0
|30
|14
|7
|9
|43 - 33
|49
|6.
|Далкурд
|0:0
|30
|13
|6
|11
|42 - 44
|45
|7.
|Эргрюте ФФ
|1:2
|30
|12
|9
|9
|40 - 35
|45
|8.
|Хальмстад
|0:0
|30
|13
|5
|12
|43 - 34
|44
|9.
|Норрбю
|2:1
|30
|12
|8
|10
|41 - 40
|44
|10.
|Вестерос СК
|0:2
|30
|8
|10
|12
|40 - 40
|34
|11.
|ГАИС
|0:0
|30
|8
|8
|14
|23 - 40
|32
|12.
|Треллеборг
|0:0
|30
|7
|10
|13
|33 - 47
|31
|13.
|Броммапойкарна
|1:0
|30
|7
|9
|14
|37 - 47
|30
|14.
|Фрей
|0:1
|30
|7
|8
|15
|35 - 52
|29
|15.
|Эстер
|1:0
|30
|6
|11
|13
|29 - 43
|29
|16.
|Сюрианска
|0:0
|30
|7
|7
|16
|29 - 57
|28
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