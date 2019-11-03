Бразилия: Серия A 2019
Фламенго
0:0
Первый тайм: 45'
Коринтианс
13
Rafinha
1
6
Rene
III
19
Reinier
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
38
Pedrinho
VI2
11
Junior
Urso
15
Ральф
Телес
28
Рамиро
22
Mateus
Vital
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Rafinha 1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 ReinierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 RodineiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
-
45 Hugo Souza
-
-
23 Lucas Silva3
-
-
-
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
-
36 Lucas Piton
-
10 Jadson I
-
-
-
20 Regis I
-
Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе
Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =10 -5Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс
Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|30
|21
|6
|3
|60 - 24
|69
|2.
|Палмейрас
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|3.
|Сантос
|29
|16
|7
|6
|39 - 26
|55
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|29
|13
|7
|9
|35 - 27
|46
|7.
|Коринтианс
|0:0
|30
|11
|13
|6
|31 - 22
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|12
|7
|10
|43 - 31
|43
|9.
|Байя
|29
|11
|8
|10
|32 - 28
|41
|10.
|Гойяс
|29
|11
|6
|12
|32 - 45
|39
|11.
|Васко да Гама
|30
|10
|9
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Форталеза
|30
|10
|6
|14
|36 - 41
|36
|13.
|Атлетико Минейро
|30
|10
|6
|14
|36 - 43
|36
|14.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|3
|16
|25 - 35
|33
|15.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|16.
|Крузейро
|29
|7
|11
|11
|25 - 35
|32
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|30
|4
|9
|17
|24 - 46
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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