Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
0:0
Первый тайм: 45'
Коринтианс
0' 45'
1
Алвес
Диего
13
Rafinha
1
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
19
Reinier
27
Bruno
Henrique
IV
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
14
Мендес
Бруно
II
26
Жил
Карлос
6
Carlos
Augusto
38
Pedrinho
VI2
11
Junior
Urso
15
Ральф
Телес
28
Рамиро
22
Mateus
Vital
19
Gustavo
Souza
III
Фламенго
4-2-3-1
Коринтианс
4-5-1

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио Фламенго 2:0 Флуминенсе
Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс
Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок Коринтианс 0:1 Фламенго Кубок Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A
Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 30 21 6 3 60 - 24 69
2. Палмейрас 30 18 9 3 48 - 22 63
3. Сантос 29 16 7 6 39 - 26 55
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 29 13 7 9 35 - 27 46
7. Коринтианс 0:0 30 11 13 6 31 - 22 46
8. Атлетико Паранаэнсе 29 12 7 10 43 - 31 43
9. Байя 29 11 8 10 32 - 28 41
10. Гойяс 29 11 6 12 32 - 45 39
11. Васко да Гама 30 10 9 11 27 - 35 39
12. Форталеза 30 10 6 14 36 - 41 36
13. Атлетико Минейро 30 10 6 14 36 - 43 36
14. Ботафого Рибейрао 29 10 3 16 25 - 35 33
15. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
16. Крузейро 29 7 11 11 25 - 35 32
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 30 4 9 17 24 - 46 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч

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