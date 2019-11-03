Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
0:0
Первый тайм: 28'
Аваи
0' 28'
286
Tadeu
I
32
Yago
IV
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
6
Yago
I
35
Breno3
30
Leandro
Barcia
20
Leo
Sena
11
Michael
3
9
Моура
Рафаэл
89
Владимир
32
Leo
III
3
Betao
Amansio
Ebert
II
14
Ricardo
Thalheimer
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
7
Pedro
Castro
20
Gege
II
27
Франко
Ричард
16
Luanderson
30
Винисиус
Араужо
9
Brenner1
Гойяс
4-2-3-1
Аваи
4-1-4-1

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс
Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс
Аваи Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ
Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Аваи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Аваи 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Аваи Серия B Аваи 0:1 Гойяс Серия B Гойяс 2:0 Аваи Кубок
Аваи 2:2 Гойяс Кубок Аваи 2:0 Гойяс Серия B Гойяс 2:0 Аваи Серия B Аваи 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Аваи Серия A Гойяс 1:0 Аваи Серия A Аваи 4:1 Гойяс Серия A Аваи 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Аваи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 30 18 9 3 48 - 22 63
3. Сантос 2:1 30 17 7 6 41 - 27 58
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 30 14 8 8 52 - 31 50
6. Атлетико Паранаэнсе 30 13 7 10 44 - 31 46
7. Интернасьональ 30 13 7 10 35 - 29 46
8. Коринтианс 30 11 12 7 32 - 26 45
9. Байя 0:0 30 11 9 10 32 - 28 42
10. Гойяс 0:0 30 11 7 12 32 - 45 40
11. Васко да Гама 30 10 9 11 27 - 35 39
12. Форталеза 30 10 6 14 36 - 41 36
13. Атлетико Минейро 30 10 6 14 36 - 43 36
14. Ботафого Рибейрао 1:2 30 10 3 17 26 - 37 33
15. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
16. Крузейро 0:0 30 7 12 11 25 - 35 33
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 30 7 8 15 20 - 42 29
19. Шапекоэнсе 30 4 9 17 24 - 46 21
20. Аваи 0:0 30 3 9 18 15 - 45 18
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч

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