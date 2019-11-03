Бразилия: Серия A 2019
286
Tadeu
I
32
Yago
IV
6
Yago
I
35
Breno3
20
Leo
Sena
11
Michael
3
89
Владимир
32
Leo
III
20
Gege
II
16
Luanderson
9
Brenner1
- Основной состав
-
286 Tadeu IВратарь
-
32 Yago IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Yago IПолузащитник
-
35 Breno3Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
-
11 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лукао ЛукасЗащитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
2 Kevin IIЗащитник
- Полузащитник
-
77 Dudu XII
-
-
-
96 Kaio Nunes
-
70 Vinicius5
-
-
17 Rafinha XI
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Gege IIПолузащитник
- Полузащитник
-
16 LuandersonПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Brenner1Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Gustavo V
-
-
-
-
-
21 Luan Pereira
-
-
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Гойяс 2:2 Коринтианс
Гойяс 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Сеара 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Крузейро Сан-Паулу 0:1 Гойяс Гойяс 3:0 Флуминенсе Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс
Аваи Последние 20 матчей: +3 =4 -13Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ
Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Аваи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|3.
|Сантос
|2:1
|30
|17
|7
|6
|41 - 27
|58
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|30
|14
|8
|8
|52 - 31
|50
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|13
|7
|10
|44 - 31
|46
|7.
|Интернасьональ
|30
|13
|7
|10
|35 - 29
|46
|8.
|Коринтианс
|30
|11
|12
|7
|32 - 26
|45
|9.
|Байя
|0:0
|30
|11
|9
|10
|32 - 28
|42
|10.
|Гойяс
|0:0
|30
|11
|7
|12
|32 - 45
|40
|11.
|Васко да Гама
|30
|10
|9
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Форталеза
|30
|10
|6
|14
|36 - 41
|36
|13.
|Атлетико Минейро
|30
|10
|6
|14
|36 - 43
|36
|14.
|Ботафого Рибейрао
|1:2
|30
|10
|3
|17
|26 - 37
|33
|15.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|16.
|Крузейро
|0:0
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|30
|7
|8
|15
|20 - 42
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|30
|4
|9
|17
|24 - 46
|21
|20.
|Аваи
|0:0
|30
|3
|9
|18
|15 - 45
|18
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