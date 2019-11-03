Бразилия: Серия A 2019
18
Додо
Родолфо
20
Маркиньос
II
11
David
VI
9
Fred
II
10
Тиаго
Невес
20
Фернандао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 David VIНападающий
-
9 Fred IIНападающий
-
10 Тиаго НевесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Sassa II
-
-
48 Jadson 3
-
39 Vitor Eudes
-
12 Рафаэл Пирес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Полузащитник
-
11 LuccaПолузащитник
-
77 Артур IVНападающий
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
-
-
27 Shaylon
-
-
-
25 Giovanni IV
-
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу
Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт
Байя Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя
Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|3.
|Сантос
|1:0
|30
|17
|7
|6
|40 - 26
|58
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|1:0
|30
|14
|8
|8
|51 - 31
|50
|6.
|Интернасьональ
|0:1
|30
|13
|7
|10
|35 - 28
|46
|7.
|Коринтианс
|30
|11
|12
|7
|32 - 26
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|30
|12
|8
|10
|43 - 31
|44
|9.
|Байя
|0:0
|30
|11
|9
|10
|32 - 28
|42
|10.
|Гойяс
|29
|11
|6
|12
|32 - 45
|39
|11.
|Васко да Гама
|30
|10
|9
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Форталеза
|30
|10
|6
|14
|36 - 41
|36
|13.
|Атлетико Минейро
|30
|10
|6
|14
|36 - 43
|36
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|30
|10
|3
|17
|25 - 36
|33
|15.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|16.
|Крузейро
|0:0
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|0:0
|30
|7
|9
|14
|20 - 41
|30
|19.
|Шапекоэнсе
|30
|4
|9
|17
|24 - 46
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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