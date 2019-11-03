Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:0
Первый тайм: 17'
Байя
0' 17'
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
3
Лео
Ренан
18
Додо
Родолфо
20
Маркиньос
II
8
Энрике
Лима
15
Эдерсон
Хонорато
11
David
VI
9
Fred
II
10
Тиаго
Невес
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
23
Педро
Жоао
II
5
Flavio
IX
30
Marco
Antonio2
7
Jose
Elber
20
Фернандао
98
Artur
Guimaraes
Крузейро
4-3-3
Байя
4-4-2

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро Крузейро 1:0 Сан-Паулу
Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт
Байя Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ Байя 1:2 Сеара Гремио 0:1 Байя
Флуминенсе 2:0 Байя Байя 0:0 Сан-Паулу Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Байя Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Байя Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Байя 0:0 Крузейро Серия A Байя 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Байя Серия A Крузейро 1:0 Байя Серия A
Байя 1:0 Крузейро Серия A Байя 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Байя Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 30 18 9 3 48 - 22 63
3. Сантос 1:0 30 17 7 6 40 - 26 58
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 1:0 30 14 8 8 51 - 31 50
6. Интернасьональ 0:1 30 13 7 10 35 - 28 46
7. Коринтианс 30 11 12 7 32 - 26 45
8. Атлетико Паранаэнсе 0:0 30 12 8 10 43 - 31 44
9. Байя 0:0 30 11 9 10 32 - 28 42
10. Гойяс 29 11 6 12 32 - 45 39
11. Васко да Гама 30 10 9 11 27 - 35 39
12. Форталеза 30 10 6 14 36 - 41 36
13. Атлетико Минейро 30 10 6 14 36 - 43 36
14. Ботафого Рибейрао 0:1 30 10 3 17 25 - 36 33
15. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
16. Крузейро 0:0 30 7 12 11 25 - 35 33
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 0:0 30 7 9 14 20 - 41 30
19. Шапекоэнсе 30 4 9 17 24 - 46 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
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