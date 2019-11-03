Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
2:0
Первый тайм: 18'
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
3' Гол
Саша Эдуардо
2:0
13' Гол
Marinho II
18'
22
Everson
31
Para
I
6
Энрике
Густаво
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
21
Diego
Pituca
25
Goebel
Evandro1
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
1
Roberto
Fernandes1
13
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
11
Gustavo
Costa
5
Joao
Paulo
I
4
Марсиньо
Силва
25
Wenderson1
29
Victor
Vitinho
II
18
Igor
Cassio
Сантос
4-3-3
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Ход матча

3'
Саша Эдуардо
(Perez Martinez Lucas VI)
1:0
13'
Marinho II
2:0

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос
Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао
Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Сантос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Серия A Сантос 0:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Паулиста Сантос 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:3 Сантос Паулиста А1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 30 18 9 3 48 - 22 63
3. Сантос 1:0 30 17 7 6 40 - 26 58
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 1:0 30 14 8 8 51 - 31 50
6. Интернасьональ 0:1 30 13 7 10 35 - 28 46
7. Коринтианс 30 11 12 7 32 - 26 45
8. Атлетико Паранаэнсе 0:0 30 12 8 10 43 - 31 44
9. Байя 0:0 30 11 9 10 32 - 28 42
10. Гойяс 29 11 6 12 32 - 45 39
11. Васко да Гама 30 10 9 11 27 - 35 39
12. Форталеза 30 10 6 14 36 - 41 36
13. Атлетико Минейро 30 10 6 14 36 - 43 36
14. Ботафого Рибейрао 0:1 30 10 3 17 25 - 36 33
15. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
16. Крузейро 0:0 30 7 12 11 25 - 35 33
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 0:0 30 7 9 14 20 - 41 30
19. Шапекоэнсе 30 4 9 17 24 - 46 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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