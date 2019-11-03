Бразилия: Серия A 2019
Сантос
2:0
Первый тайм: 18'
Ботафого Рибейрао
1:0
3' ГолСаша Эдуардо
2:0
13' ГолMarinho II
22
Everson
31
Para
I
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
31 Para IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 ВенутоНападающий
-
20 Jobson III
-
-
-
-
39 Tailson
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Wenderson1Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Igor CassioНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ДжинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Pachu
-
-
26 Lucas Barros
Ход матча
3'
13'
2:0
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Клуб Америка 1:2 Сантос Сантос 1:0 Байя Сантос 1:0 Керетаро Коринтианс 0:0 Сантос
Морелия 2:2 Сантос Коррекаминос 0:4 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао
Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Сантос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|3.
|Сантос
|1:0
|30
|17
|7
|6
|40 - 26
|58
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|1:0
|30
|14
|8
|8
|51 - 31
|50
|6.
|Интернасьональ
|0:1
|30
|13
|7
|10
|35 - 28
|46
|7.
|Коринтианс
|30
|11
|12
|7
|32 - 26
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|30
|12
|8
|10
|43 - 31
|44
|9.
|Байя
|0:0
|30
|11
|9
|10
|32 - 28
|42
|10.
|Гойяс
|29
|11
|6
|12
|32 - 45
|39
|11.
|Васко да Гама
|30
|10
|9
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Форталеза
|30
|10
|6
|14
|36 - 41
|36
|13.
|Атлетико Минейро
|30
|10
|6
|14
|36 - 43
|36
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|30
|10
|3
|17
|25 - 36
|33
|15.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|16.
|Крузейро
|0:0
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|0:0
|30
|7
|9
|14
|20 - 41
|30
|19.
|Шапекоэнсе
|30
|4
|9
|17
|24 - 46
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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