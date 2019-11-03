Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
0:2
Перерыв
Сан-Паулу
0'
0:1
7' Гол
Bruno VI
0:2
24' Гол
Витор Буэно
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
33
Rafael
Pereira
I
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
19
Jose
Renato
8
Marcio
Araujo
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
88
Camilo
III
29
Luan2
23
Tiago
Luis
Volpi
10
Алвес
Даниэл
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
8
Жусилей
Да
Силва
28
Че
Че
26
Igor
Gomes
39
Antony
21
Raniel
12
Витор
Буэно
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Bruno VI
(Алвес Даниэл)
24'
0:2
Витор Буэно
(Antony)

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Сан-Паулу: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе Серия A Сан-Паулу 2:2 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 2:0 Сан-Паулу Серия A Шапекоэнсе 2:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:2 Шапекоэнсе Серия A Сан-Паулу 0:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:1 Сан-Паулу Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 29 21 5 3 60 - 24 68
2. Палмейрас 30 18 9 3 48 - 22 63
3. Сантос 29 16 7 6 39 - 26 55
4. Сан-Паулу 2:0 30 14 10 6 31 - 20 52
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 29 13 7 9 35 - 27 46
7. Коринтианс 29 11 12 6 31 - 22 45
8. Атлетико Паранаэнсе 29 12 7 10 43 - 31 43
9. Байя 29 11 8 10 32 - 28 41
10. Гойяс 29 11 6 12 32 - 45 39
11. Васко да Гама 30 10 9 11 27 - 35 39
12. Форталеза 30 10 6 14 36 - 41 36
13. Атлетико Минейро 30 10 6 14 36 - 43 36
14. Ботафого Рибейрао 29 10 3 16 25 - 35 33
15. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
16. Крузейро 29 7 11 11 25 - 35 32
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 0:2 30 4 9 17 24 - 45 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Витор Буэно бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Bruno Alves бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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