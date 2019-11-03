Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
0:2
Перерыв
Сан-Паулу
0:1
7' ГолBruno VI
0:2
24' ГолВитор Буэно
98
Tiepo
23
Дуглас
Силва
19
Jose
Renato
90
Роберто
IV
77
Everaldo
I
88
Camilo
III
29
Luan2
10
Алвес
Даниэл
3
Bruno
VI
28
Че
Че
26
Igor
Gomes
39
Antony
21
Raniel
12
Витор
Буэно
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Роберто IVПолузащитник
-
77 Everaldo IПолузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
29 Luan2Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Amaral2
-
85 Tharlis
-
83 Regis3
-
-
27 Arthur VIII
-
35 Hiago III
-
-
20 Augusto I
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Алвес ДаниэлЗащитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
39 AntonyПолузащитник
-
21 RanielПолузащитник
-
12 Витор БуэноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Hudson1
-
-
13 Luan5
-
16 Leo XV
-
43 Walce
-
-
-
1 Jean V
Ход матча
7'
0:1
24'
0:2
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +2 =7 -11Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:2 Гойяс Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +10 =5 -5Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Сан-Паулу 1:0 Аваи Крузейро 1:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Байя 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Форталеза Фламенго 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Сан-Паулу: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|29
|21
|5
|3
|60 - 24
|68
|2.
|Палмейрас
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|3.
|Сантос
|29
|16
|7
|6
|39 - 26
|55
|4.
|Сан-Паулу
|2:0
|30
|14
|10
|6
|31 - 20
|52
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|29
|13
|7
|9
|35 - 27
|46
|7.
|Коринтианс
|29
|11
|12
|6
|31 - 22
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|12
|7
|10
|43 - 31
|43
|9.
|Байя
|29
|11
|8
|10
|32 - 28
|41
|10.
|Гойяс
|29
|11
|6
|12
|32 - 45
|39
|11.
|Васко да Гама
|30
|10
|9
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Форталеза
|30
|10
|6
|14
|36 - 41
|36
|13.
|Атлетико Минейро
|30
|10
|6
|14
|36 - 43
|36
|14.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|3
|16
|25 - 35
|33
|15.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|16.
|Крузейро
|29
|7
|11
|11
|25 - 35
|32
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|0:2
|30
|4
|9
|17
|24 - 45
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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