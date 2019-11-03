Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
0:0
Первый тайм: 23'
Интернасьональ
0' 23'
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
18
Лусиано
Невес
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
12
Marcelo
Lomba
2
Виейра
Бруно
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
77
Paraguaio
17
Неилтон
Мейра
11
Веллингтон
Силва
9
Герреро
Паоло
Гремио
4-2-3-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио
Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ
Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Гремио: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Интернасьональ 1:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 0:0 Гремио Гаушо Гремио 1:0 Интернасьональ Гаушо
Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Гремио Гаушо Гремио 3:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:2 Гремио Гаушо Гремио 2:2 Интернасьональ Гаушо 1 Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо Гремио 0:0 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A Гремио 5:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гремио Чемпионат Гаушо Интернасьональ 0:0 Гремио Чемпионат Гаушо Гремио 4:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:0 Гремио Бразилейро Серия А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 30 18 9 3 48 - 22 63
3. Сантос 29 16 7 6 39 - 26 55
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 0:0 30 13 9 8 50 - 31 48
6. Интернасьональ 0:0 30 13 8 9 35 - 27 47
7. Коринтианс 30 11 12 7 32 - 26 45
8. Атлетико Паранаэнсе 0:0 30 12 8 10 43 - 31 44
9. Байя 29 11 8 10 32 - 28 41
10. Гойяс 29 11 6 12 32 - 45 39
11. Васко да Гама 30 10 9 11 27 - 35 39
12. Форталеза 30 10 6 14 36 - 41 36
13. Атлетико Минейро 30 10 6 14 36 - 43 36
14. Ботафого Рибейрао 29 10 3 16 25 - 35 33
15. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
16. Крузейро 29 7 11 11 25 - 35 32
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 0:0 30 7 9 14 20 - 41 30
19. Шапекоэнсе 30 4 9 17 24 - 46 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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