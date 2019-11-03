Бразилия: Серия A 2019
Гремио
0:0
Первый тайм: 23'
Интернасьональ
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
6
Uendel
19
Rodrigo
I
77
Paraguaio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
-
-
25 Pepe3
-
-
13 Romulo1
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 НатанаэлЗащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
45 Bruno Fuchs
-
88 Patrick I
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =4 -6Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио Форталеза 2:1 Гремио
Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 2:3 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Аваи 0:2 Интернасьональ
Интернасьональ 0:0 Сантос Алагоано 1:0 Интернасьональ Крузейро 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Шапекоэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Гремио: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Гремио Гаушо Гремио 3:0 Интернасьональ Гаушо Интернасьональ 1:2 Гремио Гаушо Гремио 2:2 Интернасьональ Гаушо 1 Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо Гремио 0:0 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A Гремио 5:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гремио Чемпионат Гаушо Интернасьональ 0:0 Гремио Чемпионат Гаушо Гремио 4:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:0 Гремио Бразилейро Серия А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|3.
|Сантос
|29
|16
|7
|6
|39 - 26
|55
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|0:0
|30
|13
|9
|8
|50 - 31
|48
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|30
|13
|8
|9
|35 - 27
|47
|7.
|Коринтианс
|30
|11
|12
|7
|32 - 26
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|30
|12
|8
|10
|43 - 31
|44
|9.
|Байя
|29
|11
|8
|10
|32 - 28
|41
|10.
|Гойяс
|29
|11
|6
|12
|32 - 45
|39
|11.
|Васко да Гама
|30
|10
|9
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Форталеза
|30
|10
|6
|14
|36 - 41
|36
|13.
|Атлетико Минейро
|30
|10
|6
|14
|36 - 43
|36
|14.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|3
|16
|25 - 35
|33
|15.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|16.
|Крузейро
|29
|7
|11
|11
|25 - 35
|32
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|0:0
|30
|7
|9
|14
|20 - 41
|30
|19.
|Шапекоэнсе
|30
|4
|9
|17
|24 - 46
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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