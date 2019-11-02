Бразилия: Серия A 2019
11' Желтая карточкаVitor Hugo III2
1:0
17' ГолZe Rafael
44' Желтая карточкаCristovam
12
Майке
Роша
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
211
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
18
Auremir
10
Felipe
XVI
77
Bergson
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Jean III
-
-
13 Luan IV
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
- Основной состав
-
211 Diogo Silva IIВратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Felipe XVIПолузащитник
-
77 BergsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Wescley V
-
-
-
Ход матча
11'
17'
1:0
44'
59'
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +11 =6 -3Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Аваи 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе
Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус
Сеара Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара
Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|29
|21
|5
|3
|60 - 24
|68
|2.
|Палмейрас
|1:0
|30
|18
|9
|3
|48 - 22
|63
|3.
|Сантос
|29
|16
|7
|6
|39 - 26
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|13
|10
|6
|29 - 20
|49
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|29
|13
|7
|9
|35 - 27
|46
|7.
|Коринтианс
|29
|11
|12
|6
|31 - 22
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|12
|7
|10
|43 - 31
|43
|9.
|Байя
|29
|11
|8
|10
|32 - 28
|41
|10.
|Гойяс
|29
|11
|6
|12
|32 - 45
|39
|11.
|Васко да Гама
|0:0
|30
|10
|9
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Форталеза
|30
|10
|6
|14
|36 - 41
|36
|13.
|Атлетико Минейро
|30
|10
|6
|14
|36 - 43
|36
|14.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|3
|16
|25 - 35
|33
|15.
|Сеара
|0:1
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|16.
|Крузейро
|29
|7
|11
|11
|25 - 35
|32
|17.
|Флуминенсе
|0:0
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|29
|4
|9
|16
|24 - 43
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
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