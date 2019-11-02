Бразилия: Серия A 2019

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Палмейрас
1:0
Второй тайм: 72'
Сеара
0'
11' Желтая карточка
Vitor Hugo III2
1:0
17' Гол
Ze Rafael
44' Желтая карточка
Cristovam
72'
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
4
Vitor
Hugo
III2
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
14
Gustavo
Scarpa
8
Ze
Rafael
16
Дейверсон
Силва
211
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
3
Вальдо
Валмиро
4
Eduardo
Brock
2
Cristovam
19
Fabinho
VIII
88
Кен
Педро
18
Auremir
30
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
10
Felipe
XVI
77
Bergson
Палмейрас
4-2-3-1
Сеара
4-4-1-1

Ход матча

11'
Vitor Hugo III2
 
17'
Ze Rafael
1:0
44'
 
Cristovam
46'
 
Galhardo Thiago
Jose M.F. Moreno Chico II
59'
Jean III
Майке Роша
 
65'
Лима Лукас II
Gustavo Scarpa
 
70'
Дурадо Энрике
Дейверсон Силва
 
71'
 
Ricardinho VI
Fabinho VIII

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Аваи 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Шапекоэнсе
Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Сантос 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 1:1 Палмейрас Палмейрас 6:2 Алагоано Форталеза 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус
Сеара Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сеара 2:0 Флуминенсе Сеара 1:1 Васко да Гама Байя 1:2 Сеара Сантос 2:1 Сеара
Сеара 1:0 Аваи Гремио 2:1 Сеара Сеара 0:1 Гойяс Атлетико Минейро 2:1 Сеара Сеара 0:0 Крузейро Алагоано 1:0 Сеара Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Сеара 2:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Сеара Серия A Сеара 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:1 Сеара Бразильская серия Б
Сеара 2:2 Палмейрас Бразильская серия Б Палмейрас 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Сеара Серия A Сеара 0:0 Палмейрас Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 29 21 5 3 60 - 24 68
2. Палмейрас 1:0 30 18 9 3 48 - 22 63
3. Сантос 29 16 7 6 39 - 26 55
4. Сан-Паулу 29 13 10 6 29 - 20 49
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 29 13 7 9 35 - 27 46
7. Коринтианс 29 11 12 6 31 - 22 45
8. Атлетико Паранаэнсе 29 12 7 10 43 - 31 43
9. Байя 29 11 8 10 32 - 28 41
10. Гойяс 29 11 6 12 32 - 45 39
11. Васко да Гама 0:0 30 10 9 11 27 - 35 39
12. Форталеза 30 10 6 14 36 - 41 36
13. Атлетико Минейро 30 10 6 14 36 - 43 36
14. Ботафого Рибейрао 29 10 3 16 25 - 35 33
15. Сеара 0:1 30 9 6 15 30 - 31 33
16. Крузейро 29 7 11 11 25 - 35 32
17. Флуминенсе 0:0 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 29 4 9 16 24 - 43 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Cristovam получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ze Rafael бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Витор Уго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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