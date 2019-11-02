Бразилия: Серия A 2019
Форталеза
0:0
Первый тайм: 10'
Атлетико Минейро
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
26
Жаксон
6
Carlinho
55
Juninho
V
97
Andre1
20
Romarinho3
11
Osvaldo
98
Guga3
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
23
Натан
Аллан
49
Жеуванио
27
Luan
III
20
David
Terans
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
-
97 Andre1Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
2 Tinga I
-
-
25 Paulo III
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
98 Guga3Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
84 Wilson III
-
29 Vinicius X
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =6 -9Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза
Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +5 =3 -12Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|29
|21
|5
|3
|60 - 24
|68
|2.
|Палмейрас
|29
|17
|9
|3
|47 - 22
|60
|3.
|Сантос
|29
|16
|7
|6
|39 - 26
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|13
|10
|6
|29 - 20
|49
|5.
|Гремио
|29
|13
|8
|8
|50 - 31
|47
|6.
|Интернасьональ
|29
|13
|7
|9
|35 - 27
|46
|7.
|Коринтианс
|29
|11
|12
|6
|31 - 22
|45
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|12
|7
|10
|43 - 31
|43
|9.
|Байя
|29
|11
|8
|10
|32 - 28
|41
|10.
|Гойяс
|29
|11
|6
|12
|32 - 45
|39
|11.
|Васко да Гама
|29
|10
|8
|11
|27 - 35
|38
|12.
|Форталеза
|0:0
|30
|10
|6
|14
|34 - 39
|36
|13.
|Атлетико Минейро
|0:0
|30
|10
|6
|14
|34 - 41
|36
|14.
|Ботафого Рибейрао
|29
|10
|3
|16
|25 - 35
|33
|15.
|Сеара
|29
|9
|6
|14
|30 - 30
|33
|16.
|Крузейро
|29
|7
|11
|11
|25 - 35
|32
|17.
|Флуминенсе
|29
|8
|6
|15
|29 - 41
|30
|18.
|Алагоано
|29
|7
|8
|14
|20 - 41
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|29
|4
|9
|16
|24 - 43
|21
|20.
|Аваи
|29
|3
|8
|18
|15 - 45
|17
Загрузка...