Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
0:0
Первый тайм: 10'
Атлетико Минейро
0' 10'
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
26
Жаксон
6
Carlinho
15
Felipe
Martins3
55
Juninho
V
97
Andre1
20
Romarinho3
9
Веллингтон
Паулиста
11
Osvaldo
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga3
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
2
Patric
II
14
Jose
Welison
23
Натан
Аллан
49
Жеуванио
27
Luan
III
20
David
Terans
26
Ди
Санто
Франко
Форталеза
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза
Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос Алагоано 2:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 1:4 Гремио Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:1 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Колон Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 29 21 5 3 60 - 24 68
2. Палмейрас 29 17 9 3 47 - 22 60
3. Сантос 29 16 7 6 39 - 26 55
4. Сан-Паулу 29 13 10 6 29 - 20 49
5. Гремио 29 13 8 8 50 - 31 47
6. Интернасьональ 29 13 7 9 35 - 27 46
7. Коринтианс 29 11 12 6 31 - 22 45
8. Атлетико Паранаэнсе 29 12 7 10 43 - 31 43
9. Байя 29 11 8 10 32 - 28 41
10. Гойяс 29 11 6 12 32 - 45 39
11. Васко да Гама 29 10 8 11 27 - 35 38
12. Форталеза 0:0 30 10 6 14 34 - 39 36
13. Атлетико Минейро 0:0 30 10 6 14 34 - 41 36
14. Ботафого Рибейрао 29 10 3 16 25 - 35 33
15. Сеара 29 9 6 14 30 - 30 33
16. Крузейро 29 7 11 11 25 - 35 32
17. Флуминенсе 29 8 6 15 29 - 41 30
18. Алагоано 29 7 8 14 20 - 41 29
19. Шапекоэнсе 29 4 9 16 24 - 43 21
20. Аваи 29 3 8 18 15 - 45 17
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