Бразилия: Серия A 2019
1:0
8' ГолТарделли Диего
44' Желтая карточкаАлан Коста
62' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
68' Желтая карточкаBruno Alves IV
78' Желтая карточкаМайкон Тьяго
1:1
90' ГолRafael Chagas Rafinha
2:1
90' Гол в свои воротаRonaldo Alves
90' Желтая карточкаКортез Бруно
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
22
Celsinho
16
Euller
II
15
Клебер
Жан
19
Didira
99
Александро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Pepe3
-
13 Romulo1
- Основной состав
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Euller IIЗащитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Lucas Dias2
Ход матча
8'
1:0
44'
46'
68'
68'
78'
79'
90'
90'
2:1
90'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +11 =3 -6Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио
Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =5 -9Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано
Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Гремио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|31
|23
|5
|3
|65 - 25
|74
|2.
|Палмейрас
|31
|19
|9
|3
|50 - 23
|66
|3.
|Сантос
|31
|18
|7
|6
|45 - 28
|61
|4.
|Гремио
|31
|15
|8
|8
|54 - 32
|53
|5.
|Сан-Паулу
|31
|14
|10
|7
|32 - 22
|52
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|12
|7
|35 - 28
|48
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|31
|13
|7
|11
|35 - 31
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|31
|12
|6
|13
|34 - 47
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Сеара
|31
|10
|6
|15
|32 - 31
|36
|14.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|15.
|Флуминенсе
|31
|9
|7
|15
|31 - 41
|34
|16.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|17.
|Ботафого Рибейрао
|31
|10
|3
|18
|26 - 40
|33
|18.
|Алагоано
|31
|7
|8
|16
|21 - 44
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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