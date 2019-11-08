Бразилия: Серия A 2019

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2 Боруссия М

1 Васко да Гама

Дания: Первый дивизион

Иран: Персиан Галф Про Лига

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Чемпионат мира (до 17 лет) (1/8 финала)