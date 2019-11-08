Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
2:1
Конец матча
Алагоано
0'
1:0
8' Гол
Тарделли Диего
44' Желтая карточка
Алан Коста
62' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
68' Желтая карточка
Bruno Alves IV
78' Желтая карточка
Майкон Тьяго
1:1
90' Гол
Rafael Chagas Rafinha
2:1
90' Гол в свои ворота
Ronaldo Alves
90' Желтая карточка
Кортез Бруно
90'+5
1
Paulo
Victor
III
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
18
Лусиано
Невес
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
1
Heidemann
Joao
Carlos
22
Celsinho
3
Алан
Коста
17
Ronaldo
Alves
16
Euller
II
7
Joao
Vitor
II
15
Клебер
Жан
19
Didira
13
Warley
Leandro
18
Hector
Ariel
Bustamante
99
Александро
Гремио
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

8'
Тарделли Диего
(Эвертон Соарес)
1:0
44'
 
Алан Коста
46'
 
Bruno Alves IV
Didira
62'
Каннеманн Вальтер
 
68'
 
Bruno Alves IV
68'
Pepe3
Alisson II
 
69'
 
Rafael Chagas Rafinha
Hector Ariel Bustamante
78'
 
Ricardo Bueno
Euller II
78'
Майкон Тьяго
 
79'
Romulo1
Майкон Тьяго
 
84'
Patrick Ferreira
Тарделли Диего
 
90'
1:1
Rafael Chagas Rafinha
90'
Ronaldo Alves
2:1
90'
Кортез Бруно
 

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Гремио 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:3 Гремио Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 5:0 Гремио
Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Алагоано 2:1 Коринтианс Фламенго 1:0 Алагоано Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано
Алагоано 2:2 Атлетико Минейро Гойяс 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Интернасьональ Алагоано 3:1 Аваи Сантос 2:0 Алагоано Палмейрас 6:2 Алагоано Алагоано 1:0 Сеара Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Гремио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано 0:0 Гремио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 31 23 5 3 65 - 25 74
2. Палмейрас 31 19 9 3 50 - 23 66
3. Сантос 31 18 7 6 45 - 28 61
4. Гремио 31 15 8 8 54 - 32 53
5. Сан-Паулу 31 14 10 7 32 - 22 52
6. Коринтианс 31 12 12 7 35 - 28 48
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 31 13 7 11 35 - 31 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 31 12 6 13 34 - 47 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Сеара 31 10 6 15 32 - 31 36
14. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
15. Флуминенсе 31 9 7 15 31 - 41 34
16. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
17. Ботафого Рибейрао 31 10 3 18 26 - 40 33
18. Алагоано 31 7 8 16 21 - 44 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Алан Коста получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Тарделли Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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