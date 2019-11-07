Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
3:2
Конец матча
Форталеза
0:1
33' ГолRomarinho3
1:1
36' ГолБоселли Мауро
2:1
47' ГолJunior Urso
48' Желтая карточкаJunior Urso
2:2
51' ГолKieza
61' Желтая карточкаAdriano Marlon
62' Желтая карточкаFelipe Alves
64' Желтая карточкаFelipe Martins3
3:2
71' ГолБоселли Мауро
77' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
26
Жил
Карлос
11
Junior
Urso
31
Janderson
38
Pedrinho
VI2
22
Mateus
Vital
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
55
Juninho
V
20
Romarinho3
11
Osvaldo
86
Kieza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
-
-
10 Jadson I
-
-
20 Regis I
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
86 KiezaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Полузащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Max Walef
Ход матча
33'
0:1
36'
1:1
47'
2:1
48'
51'
2:2
61'
62'
64'
68'
71'
3:2
79'
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =9 -6Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро
Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =7 -8Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио
Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|31
|19
|9
|3
|50 - 23
|66
|3.
|Сантос
|31
|18
|7
|6
|45 - 28
|61
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|30
|14
|8
|8
|52 - 31
|50
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|12
|7
|35 - 28
|48
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|30
|13
|7
|10
|35 - 29
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|31
|12
|6
|13
|34 - 47
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|14.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|15.
|Ботафого Рибейрао
|30
|10
|3
|17
|26 - 39
|33
|16.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|30
|7
|8
|15
|20 - 42
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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