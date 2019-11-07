Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
3:2
Конец матча
Форталеза
0'
0:1
33' Гол
Romarinho3
1:1
36' Гол
Боселли Мауро
2:1
47' Гол
Junior Urso
48' Желтая карточка
Junior Urso
2:2
51' Гол
Kieza
61' Желтая карточка
Adriano Marlon
62' Желтая карточка
Felipe Alves
64' Желтая карточка
Felipe Martins3
3:2
71' Гол
Боселли Мауро
77' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
90'+7
27
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Мичел
Маседо
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
5
Gabriel
Paulista
VIII
11
Junior
Urso
31
Janderson
38
Pedrinho
VI2
22
Mateus
Vital
17
Боселли
Мауро
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
15
Felipe
Martins3
55
Juninho
V
28
Adriano
Marlon
20
Romarinho3
11
Osvaldo
86
Kieza
Коринтианс
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

33'
0:1
Romarinho3
(Bruno Melo)
36'
Боселли Мауро
(Pedrinho VI2)
1:1
47'
Junior Urso
(Janderson)
2:1
48'
Junior Urso
 
51'
2:2
Kieza
(Bruno Melo)
61'
 
Adriano Marlon
62'
 
Felipe Alves
64'
 
Felipe Martins3
64'
 
Нене Бонилья
Adriano Marlon
68'
Clayson
Mateus Vital
 
71'
Боселли Мауро
(Clayson)
3:2
74'
 
Matheus Alessandro
Osvaldo
75'
 
Arnaldo Edinho2
Romarinho3
77'
Gabriel Paulista VIII
 
79'
Рамиро
Junior Urso
 
86'
Gustavo Souza III
Боселли Мауро
 

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Фламенго 4:1 Коринтианс Алагоано 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Коринтианс 1:2 Крузейро
Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио
Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья Васко да Гама 1:0 Форталеза Форталеза 2:0 Шапекоэнсе Депортес Куиндио 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:1 Форталеза Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Форталеза 1:1 ФК Атлетико Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Nacional Senac 7:2 Форталеза Форталеза 0:1 Палмейрас Тигрес Факататива 3:2 Форталеза Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Форталеза 1:3 Коринтианс Серия A Форталеза 1:3 Коринтианс Серия B Коринтианс 2:0 Форталеза Серия B Коринтианс 2:0 Форталеза Кубок Бразилии
Форталеза 1:2 Коринтианс Кубок Бразилии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 31 19 9 3 50 - 23 66
3. Сантос 31 18 7 6 45 - 28 61
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 30 14 8 8 52 - 31 50
6. Коринтианс 31 12 12 7 35 - 28 48
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 30 13 7 10 35 - 29 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 31 12 6 13 34 - 47 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
14. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
15. Ботафого Рибейрао 30 10 3 17 26 - 39 33
16. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 30 7 8 15 20 - 42 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Romarinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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