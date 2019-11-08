Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Фламенго
0'
8' Желтая карточка
Luiz Fernando IV
14' Желтая карточка
Rafinha 1
23' Желтая карточка
Fernando Costanza
30' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
45' Желтая карточка
Gabriel Paulista XVI
55' Вторая желтая карточка
Luiz Fernando IV
74' Желтая карточка
Мари Пабло
88' Желтая карточка
Джин
0:1
89' Гол
Линкольн
90'+6
1
Roberto
Fernandes1
13
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
31
Yuri
VI
5
Joao
Paulo
I
20
Валенсия
Леонардо
8
Cicero
II
10
Alex
Santana
II
9
Luiz
Fernando
IV
18
Igor
Cassio
1
Алвес
Диего
13
Rafinha
1
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
11
Victor
Vitinho1
7
Рибейро
Эвертон
27
Bruno
Henrique
IV
9
Gabriel
Paulista
VI
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

8'
Luiz Fernando IV
 
14'
 
Rafinha 1
23'
Fernando Costanza
 
30'
Mauro Joel Carli
 
45'
Gabriel Paulista XVI
 
55'
Luiz Fernando IV
 
72'
Джин
Alex Santana II
 
74'
 
Мари Пабло
77'
 
Линкольн
Victor Vitinho1
84'
 
Lucas Silva3
Герсон Сантос
87'
Lucas Barros
Валенсия Леонардо
 
88'
Джин
 
89'
0:1
Линкольн
(Bruno Henrique IV)
90'
 
Да Мотта Роберт
Gabriel Paulista VI
90'
Victor Vitinho II
Igor Cassio
 

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано
Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио
Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Ботафого Рибейрао 1:0 Фламенго Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 31 23 5 3 65 - 25 74
2. Палмейрас 31 19 9 3 50 - 23 66
3. Сантос 31 18 7 6 45 - 28 61
4. Гремио 31 15 8 8 54 - 32 53
5. Сан-Паулу 31 14 10 7 32 - 22 52
6. Коринтианс 31 12 12 7 35 - 28 48
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 31 13 7 11 35 - 31 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 31 12 6 13 34 - 47 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Сеара 31 10 6 15 32 - 31 36
14. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
15. Флуминенсе 31 9 7 15 31 - 41 34
16. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
17. Ботафого Рибейрао 31 10 3 18 26 - 40 33
18. Алагоано 31 7 8 16 21 - 44 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Мауро Жоел Карли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Fernando Costanza получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Рафинья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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