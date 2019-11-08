Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:1
Конец матча
Фламенго
8' Желтая карточкаLuiz Fernando IV
14' Желтая карточкаRafinha 1
23' Желтая карточкаFernando Costanza
30' Желтая карточкаMauro Joel Carli
45' Желтая карточкаGabriel Paulista XVI
55' Вторая желтая карточкаLuiz Fernando IV
74' Желтая карточкаМари Пабло
88' Желтая карточкаДжин
0:1
89' ГолЛинкольн
31
Yuri
VI
18
Igor
Cassio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Igor CassioНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
15 ДжинПолузащитник
-
25 Wenderson1
-
21 Lucas Campos
-
26 Lucas Barros
-
-
-
27 Rickson
-
28 Rhuan Castro
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Rafinha 1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
23 Lucas Silva3
-
17 Hugo Moura
-
19 Reinier
-
-
-
-
37 Cesar II
Ход матча
14'
30'
55'
72'
74'
88'
89'
0:1
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +5 =2 -13Сантос 4:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Алагоано
Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 3:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Сан-Паулу Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =4 -0Фламенго 4:1 Коринтианс Гойяс 2:2 Фламенго Фламенго 1:0 Алагоано Фламенго 5:0 Гремио
Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ботафого Рибейрао 1:0 Фламенго Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|31
|23
|5
|3
|65 - 25
|74
|2.
|Палмейрас
|31
|19
|9
|3
|50 - 23
|66
|3.
|Сантос
|31
|18
|7
|6
|45 - 28
|61
|4.
|Гремио
|31
|15
|8
|8
|54 - 32
|53
|5.
|Сан-Паулу
|31
|14
|10
|7
|32 - 22
|52
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|12
|7
|35 - 28
|48
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|31
|13
|7
|11
|35 - 31
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|31
|12
|6
|13
|34 - 47
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Сеара
|31
|10
|6
|15
|32 - 31
|36
|14.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|15.
|Флуминенсе
|31
|9
|7
|15
|31 - 41
|34
|16.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|17.
|Ботафого Рибейрао
|31
|10
|3
|18
|26 - 40
|33
|18.
|Алагоано
|31
|7
|8
|16
|21 - 44
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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