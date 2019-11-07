Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Конец матча
Крузейро
24' Желтая карточкаЛео Перейра
45' Желтая карточкаSassa II
59' Вторая желтая карточкаSassa II
61' Желтая карточкаВеллингтон III
90' Желтая карточкаРубен Марко
23
Madson
II
39
Bruno
Moura2
11
Nikao
7
Roni
III
20
Маркиньос
II
11
David
VI
99
Sassa
II
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Bruno Moura2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2
-
-
-
16 Abner2
-
10 Marcelo XIII
-
14 Robson Bambu
-
13 Khellven
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Adriano2
-
12 Рафаэл Пирес
-
42 Weverton3
-
39 Vitor Eudes
-
27 Jadson III
-
Ход матча
24'
45'
59'
61'
90'
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =6 -4Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас
Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =8 -7Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро
Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Крузейро: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро Кубок Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:3 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Кубок Бразилии Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|30
|22
|5
|3
|64 - 25
|71
|2.
|Палмейрас
|31
|19
|9
|3
|50 - 23
|66
|3.
|Сантос
|31
|18
|7
|6
|45 - 28
|61
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|10
|6
|32 - 20
|52
|5.
|Гремио
|30
|14
|8
|8
|52 - 31
|50
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|12
|7
|35 - 28
|48
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|8
|10
|44 - 31
|47
|8.
|Интернасьональ
|30
|13
|7
|10
|35 - 29
|46
|9.
|Байя
|31
|11
|10
|10
|34 - 30
|43
|10.
|Гойяс
|31
|12
|6
|13
|34 - 47
|42
|11.
|Атлетико Минейро
|31
|11
|6
|14
|38 - 43
|39
|12.
|Васко да Гама
|31
|10
|9
|12
|28 - 37
|39
|13.
|Форталеза
|31
|10
|6
|15
|38 - 44
|36
|14.
|Крузейро
|31
|7
|13
|11
|26 - 36
|34
|15.
|Ботафого Рибейрао
|30
|10
|3
|17
|26 - 39
|33
|16.
|Сеара
|30
|9
|6
|15
|30 - 31
|33
|17.
|Флуминенсе
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|18.
|Алагоано
|30
|7
|8
|15
|20 - 42
|29
|19.
|Шапекоэнсе
|31
|4
|10
|17
|25 - 47
|22
|20.
|Аваи
|31
|3
|8
|20
|16 - 49
|17
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