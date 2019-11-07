Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Паранаэнсе
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
24' Желтая карточка
Лео Перейра
45' Желтая карточка
Sassa II
59' Вторая желтая карточка
Sassa II
61' Желтая карточка
Веллингтон III
90' Желтая карточка
Рубен Марко
90'+5
1
Дос
Сантос
Адербар
23
Madson
II
44
Thiago
Heleno
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
39
Bruno
Moura2
5
Веллингтон
III
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
7
Roni
III
9
Рубен
Марко
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
14
Lucas
de
Deus
Santos
Caca2
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
15
Эдерсон
Хонорато
8
Энрике
Лима
20
Маркиньос
II
19
Робиньо
Робсон
11
David
VI
99
Sassa
II
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

24'
Лео Перейра
 
28'
Назарио Бруно
Лео Ситтадини
 
30'
 
Додо Родолфо
Эжидио Перейра
45'
 
Sassa II
50'
Guilherme de Aguiar Camacho
Bruno Moura2
 
59'
 
Sassa II
61'
Веллингтон III
 
65'
 
Кальвенте Эсекьель
David VI
68'
Marcelo XIII
Веллингтон III
 
76'
 
Alejandro Ariel Cabral
Робиньо Робсон
90'
Рубен Марко
 

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Алагоано Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас
Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе Байя 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Крузейро 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:2 Крузейро Крузейро 1:1 Форталеза Коринтианс 1:2 Крузейро
Крузейро 1:0 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:1 Крузейро Крузейро 0:0 Флуминенсе Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Крузейро: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок
Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро Кубок Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:3 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Кубок Бразилии Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 30 22 5 3 64 - 25 71
2. Палмейрас 31 19 9 3 50 - 23 66
3. Сантос 31 18 7 6 45 - 28 61
4. Сан-Паулу 30 14 10 6 32 - 20 52
5. Гремио 30 14 8 8 52 - 31 50
6. Коринтианс 31 12 12 7 35 - 28 48
7. Атлетико Паранаэнсе 31 13 8 10 44 - 31 47
8. Интернасьональ 30 13 7 10 35 - 29 46
9. Байя 31 11 10 10 34 - 30 43
10. Гойяс 31 12 6 13 34 - 47 42
11. Атлетико Минейро 31 11 6 14 38 - 43 39
12. Васко да Гама 31 10 9 12 28 - 37 39
13. Форталеза 31 10 6 15 38 - 44 36
14. Крузейро 31 7 13 11 26 - 36 34
15. Ботафого Рибейрао 30 10 3 17 26 - 39 33
16. Сеара 30 9 6 15 30 - 31 33
17. Флуминенсе 30 8 7 15 29 - 41 31
18. Алагоано 30 7 8 15 20 - 42 29
19. Шапекоэнсе 31 4 10 17 25 - 47 22
20. Аваи 31 3 8 20 16 - 49 17


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